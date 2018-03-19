В Австралии бушуют лесные пожары

В 40 городах объявили эвакуацию, несколько тысяч домов сгорели

Масштабные лесные пожары бушуют в Австралии. Эвакуацию объявили в 40-ка городах.

Худшая ситуация в штатах Виктория и Новый Южный Уэльс. Там вдребезги или частично сгорело около тысячи домов. Погибло много домашнего скота. Правоохранители перекрыли некоторые центральные дороги.

Тысячи людей остались без электричества, пожарная служба борется со стихией, пять центров оказания помощи открыты в штате Виктория.

Напомним, 8 октября, в США в штате Калифорния произошли четыре масштабных лесных пожара. Пожар случился в густонаселенных кварталах, в результате чего жители вынуждены были покидать свои дома посреди ночи.

Ранее в июле в этом же штате по причине лесного пожара нескольким тысячам местных жителей власти рекомендовали покинуть свои дома, расположенные близ национального парка. Кроме того, были повреждены линии электропередачи и жилые дома в соседнем штате Невада.

В сентябре лесной пожар на юге канадской провинции Альберта приблизилась к населенному пункту и обусловила срочную эвакуацию нескольких сотен людей.