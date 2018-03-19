В Австралии бушуют лесные пожары

Сегодня, 17:57

В 40 городах объявили эвакуацию, несколько тысяч домов сгорели

Фото: AFP
Фото: AFP

Масштабные лесные пожары бушуют в Австралии. Эвакуацию объявили в 40-ка городах.

Худшая ситуация в штатах Виктория и Новый Южный Уэльс. Там вдребезги или частично сгорело около тысячи домов. Погибло много домашнего скота. Правоохранители перекрыли некоторые центральные дороги.

Тысячи людей остались без электричества, пожарная служба борется со стихией, пять центров оказания помощи открыты в штате Виктория.

Напомним, 8 октября, в США в штате Калифорния произошли четыре масштабных лесных пожара. Пожар случился в густонаселенных кварталах, в результате чего жители вынуждены были покидать свои дома посреди ночи.

Ранее в июле в этом же штате по причине лесного пожара нескольким тысячам местных жителей власти рекомендовали покинуть свои дома, расположенные близ национального парка. Кроме того, были повреждены линии электропередачи и жилые дома в соседнем штате Невада.

В сентябре лесной пожар на юге канадской провинции Альберта приблизилась к населенному пункту и обусловила срочную эвакуацию нескольких сотен людей.
Австралия, пожар, эвакуация, стихийные бедствия
Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Происшествия

Фото: В.Антонов

Масштабный пожар в центре Киева локализирован

20 Января, 23:45

Площадь пожара составляла около 800 кв.м.

Россия

Фото из открытых источников

"Ничего страшнее в жизни не видела": в России ужаснулись масштабному пожару в ТРЦ

2 Декабря 2017, 13:27

Площадь пожара составляет 1,2 тыс. кв. метров. На месте пожара, которому присвоен третий номер сложности, работают пожарно-спасательные подразделения
Загрузка...

Техно

Пожар тлеет 50 лет. Фото: pixabay

В загадочном американском городе 55 лет не гаснет пожар

16 Марта, 19:01

Сторонники теорий заговора говорят о планах тайного правительства  

Другие страны

Фото: AFP

Жители Канады страдают от сильных наводнений

23 Февраля, 17:28

Из-за обильных осадков и резкого потепления затопило тысячи домов
Загрузка...