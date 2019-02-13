В Австралии бушуют лесные пожары: мобилизованы сотни спасателей
Пламя охватило более 6 тысяч гектаров леса в штате Новый Южный Уэльс
На севере австралийского штата Новый Южный Уэльс бушуют масштабные лесные пожары. К тушению огня привлечены более 400 пожарных и спецтехника, сообщают СМИ.
Пламя охватило более 6 тысяч гектаров леса в штате. В охваченных огнем районах закрыты школы и детские сады. О срочной эвакуации предупредили жителей городов Тинга, Интервелл и Табулам.
"Пожарным расчетам не удается локализовать семь масштабных очагов возгорания, границы которых приблизились вплотную к жилым районам. Огнем уже уничтожены не менее пяти жилых домов, ряд предприятий и транспортных средств. В ближайшее время мы не ожидаем существенного улучшения", – сказал инспектор Бен Шепард из региональной пожарной службы штата.
По его словам, работу пожарных существенно осложняет сильный ветер и жаркая сухая погода.
Ранее мы писали о том, что в американской Калифорнии окончательно локализовали самый разрушительный и смертельный лесной пожар в истории штата, который охватил его пару недель назад. Как сообщили в департаменте лесного хозяйства и защиты от пожаров, взять под контроль огонь удалось не без помощи природы – после пожаров на Калифорнию обрушились ливни. С другой стороны, это усложняет условия поисковых операций и угрожает самим спасателям из-за возможности оползней.
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