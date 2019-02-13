Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
27,01
30,51
УКР
Главная Больше  Мировые новости Больше  Другие страны

В Австралии бушуют лесные пожары: мобилизованы сотни спасателей

Сегодня, 07:20

Пламя охватило более 6 тысяч гектаров леса в штате Новый Южный Уэльс

Фото: Pixabay
В Австралии бушуют лесные пожары: мобилизованы сотни спасателей //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/195/d5c/5c4195d5cc7c7.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/195/d5c/5c4195d5cc7c7.jpg Другие страны Пламя охватило более 6 тысяч гектаров леса в штате Новый Южный Уэльс

На севере австралийского штата Новый Южный Уэльс бушуют масштабные лесные пожары. К тушению огня привлечены более 400 пожарных и спецтехника, сообщают СМИ.

Пламя охватило более 6 тысяч гектаров леса в штате. В охваченных огнем районах закрыты школы и детские сады. О срочной эвакуации предупредили жителей городов Тинга, Интервелл и Табулам.

"Пожарным расчетам не удается локализовать семь масштабных очагов возгорания, границы которых приблизились вплотную к жилым районам. Огнем уже уничтожены не менее пяти жилых домов, ряд предприятий и транспортных средств. В ближайшее время мы не ожидаем существенного улучшения", – сказал инспектор Бен Шепард из региональной пожарной службы штата.

По его словам, работу пожарных существенно осложняет сильный ветер и жаркая сухая погода.

Ранее мы писали о том, что в американской Калифорнии окончательно локализовали самый разрушительный и смертельный лесной пожар в истории штата, который охватил его пару недель назад. Как сообщили в департаменте лесного хозяйства и защиты от пожаров, взять под контроль огонь удалось не без помощи природы – после пожаров на Калифорнию обрушились ливни. С другой стороны, это усложняет условия поисковых операций и угрожает самим спасателям из-за возможности оползней.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Тег Австралия, спасатели, пожары, лесные пожары, тушение

Вы сейчас просматриваете новость " В Австралии бушуют лесные пожары: мобилизованы сотни спасателей". Другие Другие страны смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

ТАСС

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Пожары атакуют Украину: ежедневно горят 70 домов, 13 машин и погибают 5 человек

10 февраля, 06:40

Чаще всего возгорания возникают из-за халатности

В Калифорнии после лесных пожаров более 200 человек считаются пропавшими без вести

27 ноября 2018, 07:05

Новых тел найдено не было, спасатели продолжают поиски

Лесные пожары бушуют в Калифорнии: число жертв возросло до 86

22 ноября 2018, 07:52

Огонь успел уничтожить более 12 тысяч зданий, в том числе более 10 тысяч жилых домов

Лесные пожары продолжают уносить жизни в Калифорнии: число жертв возросло до 84

21 ноября 2018, 07:19

Почти 700 людей в штате пропали без вести

Беременность не щадит? Каменских показала свою фигуру

Невеста Розенко показала, как проводит время с депутатом

Снежные прогулки: Юрий Горбунов гуляет с подросшим сыном

Относительно спикера ВР Парубия начато уголовное производство

У Гордона есть подозрения, кто подбросил ему голову свиньи

Пенсионеров будут лишать пенсий: стало известно, в каких случаях

Фарион набросилась на Зеленского и Вакарчука

Хацкевич: «Мы должны выдерживать концентрацию весь матч»

Как будут выбирать президента жители ОРДЛО

Маркл устроила из-за детей Кейт Миддлтон истерик - СМИ
Загрузка...

Что будет с гривней до конца февраля: экономический прогноз

Сегодня, 07:00

Доллар продолжает падение. Эксперты: перед выборами будет откат

Без газовых котлов и парковок: какие новшества подготовили для украинцев

Вчера, 07:39

Украинцам запретят устанавливать в квартирах газовые котлы

Почему украинцам придется платить за воду соседа и дырявые трубы: все о новшествах ЖКУ

Вчера, 06:40

Разницу между счетчиком дома и квартирным раскидают на всех жильцов

Трудовая миграция в Украину: кто к нам едет и зачем стране мигранты

11 февраля, 07:39

В Украину готовы приехать трудовые мигранты из Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана

Почему француженки не толстеют: главные принципы их питания

Путин будет считаться: США озвучили жесткий план подавления РФ

Почему певица Руслана годами не платит за коммунальные услуги?