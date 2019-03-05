Масштабные лесные пожары в Австралии: на борьбу с огнем мобилизовали более двух тысяч человек

Пламя охватило более 20 тысяч гектаров леса в штате Виктория

Фото: Pixabay

Масштабные лесные пожары в Австралии: на борьбу с огнем мобилизовали более двух тысяч человек //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/cfd/7cc/5c7cfd7cc82bb.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/cfd/7cc/5c7cfd7cc82bb.jpg 2019-03-05T07:40:00+02:00 Другие страны Пламя охватило более 20 тысяч гектаров леса в штате Виктория

В штате Виктория на юго-востоке Австралии для борьбы с пожарами, охватившими более 20 тысяч гектаров леса, мобилизовали более двух тысяч пожарных. Об этом сообщили местные спасатели.

"Масштабные лесные пожары охватили большую территорию штата, от юго-восточной окраины Мельбурна до национального парка Алпайн. По-прежнему не локализованы 19 очагов возгорания, а прошедшие недавно сухие грозы с массой молний существенно осложнили ситуацию, став источником 11 новых очагов. Пока прогнозы не слишком утешительны, нас ждет сильный юго-западный ветер, который будет гнать огонь в сторону жилых районов", — сказал старший инспектор пожарного управления Виктории Бен Ранкин.

Кроме того, в штате из опасных районов эвакуировали около 3 тысяч человек. Огонь уже уничтожил, по меньшей мере, 12 жилых домов и несколько десятков хозяйственных и производственных построек.

Напомним, что в конце февраля на французском острове Корсика также вспыхнули масштабные пожары, в результате которых были уничтожены около 1,5 тысячи гектаров леса.

Также сообщалось о лесных пожарах в Новой Зеландии, во время тушения которых произошло крушение пожарного самолета.

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Источник: ТАСС Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.