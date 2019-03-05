Масштабные лесные пожары в Австралии: на борьбу с огнем мобилизовали более двух тысяч человек
Пламя охватило более 20 тысяч гектаров леса в штате Виктория
В штате Виктория на юго-востоке Австралии для борьбы с пожарами, охватившими более 20 тысяч гектаров леса, мобилизовали более двух тысяч пожарных. Об этом сообщили местные спасатели.
"Масштабные лесные пожары охватили большую территорию штата, от юго-восточной окраины Мельбурна до национального парка Алпайн. По-прежнему не локализованы 19 очагов возгорания, а прошедшие недавно сухие грозы с массой молний существенно осложнили ситуацию, став источником 11 новых очагов. Пока прогнозы не слишком утешительны, нас ждет сильный юго-западный ветер, который будет гнать огонь в сторону жилых районов", — сказал старший инспектор пожарного управления Виктории Бен Ранкин.
Кроме того, в штате из опасных районов эвакуировали около 3 тысяч человек. Огонь уже уничтожил, по меньшей мере, 12 жилых домов и несколько десятков хозяйственных и производственных построек.
Напомним, что в конце февраля на французском острове Корсика также вспыхнули масштабные пожары, в результате которых были уничтожены около 1,5 тысячи гектаров леса.
Также сообщалось о лесных пожарах в Новой Зеландии, во время тушения которых произошло крушение пожарного самолета.
Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram
Вы сейчас просматриваете новость " Масштабные лесные пожары в Австралии: на борьбу с огнем мобилизовали более двух тысяч человек". Другие Другие страны смотрите в блоке "Последние новости"
Источник:
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Крупнейшие пожары в Австралии: "стена огня" выжгла 10 тыс. гектаров леса
Распространению огня способствуют климатические условия – в штате Виктория установилась невероятно жаркая и сухая погода
В Новой Зеландии во время тушения лесного пожара потерпел крушение вертолет
Пилоту удалось выбраться из вертолета самостоятельно, его жизни ничего не угрожает