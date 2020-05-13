В Австралии отбеливатель продавали как лекарство от коронавируса

Сектантская организация рекламировала "хлорку" как панацею от рака, диабета и COVID-19

Христианскую секту, члены которой "лечились" от коронавируса отбеливающим средством в США, оштрафовали за рекламу аналогичного яда в Австралии.

Как сообщили на сайте Администрации медицинских товаров Австралии, религиозная организация Genesis II Church of Health & Healing должна заплатить 98 тысяч долларов за рекламу отбеливателя Miracle Mineral Solution как "чудо-лекарства" от коронавируса.

Как отмечает ABC, ранее представители церкви представляли MMS как средство от аутизма, прыщей, диабета и даже рака. И вот теперь они добрались до COVID-19.

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Регулятор отмечает, что никаких "клинически проверенных, научно доказанных данных о том, что MMS может излечивать или смягчать симптомы заболеваний" нет. К тому же, его активное вещество – концентрат хлорита натрия – может привести к госпитализации.

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Также австралийские власти выразили обеспокоенность тем "вредоносным воздействием", которое может оказать на организм принятый химикат.

Напомним, что в апреле в Австралии объявили набор добровольцев для первых клинических испытаний разработанного в Китае препарата S-Trimer, который, как предполагается, может помочь в борьбе с COVID-19.

Также сообщалось, что из-за паники, возникшей на фоне распространения коронавируса, власти Австралии ввели ограничения на продажу лекарств во всех аптеках страны.

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