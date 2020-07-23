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В Австралии элитные виллы смыло в океан: что произошло

23 июля, 04:11

Елена Вус Елена Вус

Местные власти уже обратились к правительству штата с призывом объявить стихийное бедствие

В прибрежном районе австралийского штата Новый Южный Уэльс мощные прибои подмыли береговую линию с домами, которые стоят на холмах. В результате часть элитных вилл в курортном городке Уамберал смыло в океан, 40 домов находятся в критическом состоянии.

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Об этом сообщает CNN.

В домах отключили электричество, газ и воду. Жителям дали несколько часов, чтобы забрать вещи и эвакуироваться во время отлива. В свою очередь, местные власти уже обратились к правительству штата с призывом объявить стихийное бедствие.

По данным австралийских ученых, более 11 тысяч км береговой линии Австралии – примерно 50% всей песчаной береговой линии страны – рано или поздно могут оказаться под угрозой смыва.

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Ранее мы сообщали, что в Австралии бушевали масштабные лесные пожары. Тогда дым распространился на большую часть восточного побережья штата Новый Южный Уэльс. Из-за стихийного бедствия в стране объявили "катастрофический", самый высокий, уровень опасности.

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