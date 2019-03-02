В Австралии горят 2,5 тысячи гектаров национального парка

Местных жителей просят эвакуироваться

В Австралии горят 2,5 тысячи гектаров национального парка 2019-03-02T16:05:00+02:00 Другие страны Местных жителей просят эвакуироваться























В австралийском штате Виктория горит национальный парк. В некоторых местах спасатели не могут контролировать пламя, а местных жителей просят эвакуироваться. Об этом сообщает News.com.au.

Огромный пожар вспыхнул вчера в государственном парке Бунип, который находится в 16 км от Пакенхэма. Это произошло после того, как другие менее масштабные пожары слились в один. Спасатели просят местных жителей эвакуироваться.

В пятницу, 1 марта, огонь охватил 2 500 гектаров и временами находился на расстоянии всего 1 км от домов. В это время спасатели пытались не допустить загорание домов.

Ночью огонь распространялся со скоростью около полкилометра в час. На данный момент в опасности находятся жители 25-ти городов.

Власти сообщают, что огонь распространяется очень быстро и его сложно потушить, ведь даже во время шторма в последнее время не шел дождь и земля очень сухая.

Над ликвидацией пожара работают около 300 человек и 3 самолета. По меньшей мере в 17-ти населенных пунктах было объявлено чрезвычайное положение.

Напомним, в Полтаве произошел пожар в помещениях в здании бывшего Полтавского турбомеханического завода. По информации пресс-службы ГУ ГосЧС Украины в Полтавской области, предварительно, возгорание охватило крышу.

Также в Одессе вспыхнул масштабный пожар – загорелась жилая мансарда четырехэтажного дома. Пламя охватило 800 квадратных метров.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " В Австралии горят 2,5 тысячи гектаров национального парка". Другие Другие страны смотрите в блоке "Последние новости"

Источник: News.com.au Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.