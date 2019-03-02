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В Австралии горят 2,5 тысячи гектаров национального парка

Сегодня, 16:05

Местных жителей просят эвакуироваться

В Австралии горят 2,5 тысячи гектаров национального парка Другие страны Местных жителей просят эвакуироваться

В австралийском штате Виктория горит национальный парк. В некоторых местах спасатели не могут контролировать пламя, а местных жителей просят эвакуироваться. Об этом сообщает News.com.au.

Огромный пожар вспыхнул вчера в государственном парке Бунип, который находится в 16 км от Пакенхэма. Это произошло после того, как другие менее масштабные пожары слились в один. Спасатели просят местных жителей эвакуироваться.

В пятницу, 1 марта, огонь охватил 2 500 гектаров и временами находился на расстоянии всего 1 км от домов. В это время спасатели пытались не допустить загорание домов.

Ночью огонь распространялся со скоростью около полкилометра в час. На данный момент в опасности находятся жители 25-ти городов.

Власти сообщают, что огонь распространяется очень быстро и его сложно потушить, ведь даже во время шторма в последнее время не шел дождь и земля очень сухая.

Над ликвидацией пожара работают около 300 человек и 3 самолета. По меньшей мере в 17-ти населенных пунктах было объявлено чрезвычайное положение.

Напомним, в Полтаве произошел пожар в помещениях в здании бывшего Полтавского турбомеханического завода. По информации пресс-службы ГУ ГосЧС Украины в Полтавской области, предварительно, возгорание охватило крышу.

Также в Одессе вспыхнул масштабный пожар – загорелась жилая мансарда четырехэтажного дома. Пламя охватило 800 квадратных метров.

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Тег Австралия, пожар, спасатели, национальный парк

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Источник:

News.com.au

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