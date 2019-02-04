В Австралии из-за наводнения эвакуировали несколько тысяч человек
Если дожди не прекратятся, то под водой окажутся еще более 20 тысяч домов
На северо-востоке Австралии из-за наводнения, которое образовалось в результате сильных дождей, эвакуировали несколько тысяч человек, передает The Telegraph.
Из-за сильных ливней в северо-восточных регионах Австралии уровень воды поднялся больше чем на 2 метра, в результате чего произошло подтопление домов. Тысячи жителей были эвакуированы.
"Once in a lifetime spectacle," say locals. Townsville’s Ross River Dam spilling in the #bigwet. @SBSNewspic.twitter.com/K5O4ryFVqf— Stefan Armbruster (@StefArmbruster) 2 февраля 2019 г.
По словам директора Бюро метеорологии Австралии Брюса Анна, если дожди не прекратятся, то под водой окажутся еще более 20 тысяч домов.
Отмечается, что для остановки наводнения военнослужащие доставляют в пострадавшие регионы десятки тысяч мешков с песком для сооружения плотин.
Ранее мы писали о том, что на Мадагаскаре в результате наводнения, вызванного сильными ливнями, за два дня погибли девять человек.
А в индонезийской провинции Южный Сулавеси наводнение, вызванное сильными ливнями на острове, унесло жизни 59 человек.
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