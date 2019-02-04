Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
27,57
31,63
УКР
Главная Больше  Мировые новости Больше  Другие страны

В Австралии из-за наводнения эвакуировали несколько тысяч человек

Сегодня, 01:46

Если дожди не прекратятся, то под водой окажутся еще более 20 тысяч домов

Фото: AFP
В Австралии из-за наводнения эвакуировали несколько тысяч человек //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/77c/c97/5c577cc978f5e.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/77c/c97/5c577cc978f5e.jpg Другие страны Если дожди не прекратятся, то под водой окажутся еще более 20 тысяч домов

На северо-востоке Австралии из-за наводнения, которое образовалось в результате сильных дождей, эвакуировали несколько тысяч человек, передает The Telegraph.

Из-за сильных ливней в северо-восточных регионах Австралии уровень воды поднялся больше чем на 2 метра, в результате чего произошло подтопление домов. Тысячи жителей были эвакуированы.

По словам директора Бюро метеорологии Австралии Брюса Анна, если дожди не прекратятся, то под водой окажутся еще более 20 тысяч домов.

Читайте также

Отмечается, что для остановки наводнения военнослужащие доставляют в пострадавшие регионы десятки тысяч мешков с песком для сооружения плотин.

Ранее мы писали о том, что на Мадагаскаре в результате наводнения, вызванного сильными ливнями, за два дня погибли девять человек.

А в индонезийской провинции Южный Сулавеси наводнение, вызванное сильными ливнями на острове, унесло жизни 59 человек.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Тег видео, Австралия, эвакуация, наводнение, дожди

Вы сейчас просматриваете новость " В Австралии из-за наводнения эвакуировали несколько тысяч человек". Другие Другие страны смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

На Австралию обрушились мощные ливни: из зоны наводнения эвакуировали более 400 человек

1 февраля, 07:37

В двух районах штатах Квинсленд уже объявили чрезвычайное положение

Жертвами наводнения на Мадагаскаре стали девять человек

21 января, 03:44

Проливные дожди на острове вызвали наводнение, которое уничтожило жилые дома и стало причиной гибели людей

В Москве прорвало дамбу: потоки грязи заблокировали движение

10 января, 21:40

Сейчас спецслужбы пытаются откачать воду, впрочем, она продолжает прибывать

Количество жертв шторма на Филиппинах возросло до 85 человек

2 января, 09:44

В большинстве случаев люди погибали под завалами домов, которые обвалились после сильных дождей

На Филиппинах из-за шторма погибло по меньшей мере 22 человека

30 декабря 2018, 20:16

Большинство погибших стали жертвами наводнения и оползней

Наводнение на Кубе: Гавана превратилась во вторую Венецию

22 декабря 2018, 16:43

В столице Кубы идет эвакуация - из-за шторма волны перехлестнули все прибрежные барьеры и затопили город

Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...

Как айтишники страну кормят, или почему высокие зарплаты – хорошо для экономики

2 февраля, 07:51

Опрос показал, сколько в среднем зарабатывают представители отрасли информационных технологий

Вернутся ли морозы: прогноз погоды в Украине на неделю

2 февраля, 07:22

В понедельник, 4 февраля осадки в виде дождя ожидаются только в Закарпатской, Ивано-Франковской, Тернопольской и Черновицкой областях

Доллар в Украине дешевеет: почему это происходит и что будет в феврале

1 февраля, 07:51

Эксперты считают, что в ближайшее время ниже 27 грн цена доллара не опустится

Ручная кладь в самолетах: что и где можно провозить

1 февраля, 07:38

За прошлый год множество авиакомпаний существенно ужесточили правила провоза ручной клади