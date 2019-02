В Австралии из-за наводнения эвакуировали несколько тысяч человек //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/77c/c97/5c577cc978f5e.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/77c/c97/5c577cc978f5e.jpg 2019-02-04T01:46:59+02:00 Другие страны Если дожди не прекратятся, то под водой окажутся еще более 20 тысяч домов

На северо-востоке Австралии из-за наводнения, которое образовалось в результате сильных дождей, эвакуировали несколько тысяч человек, передает The Telegraph.

Из-за сильных ливней в северо-восточных регионах Австралии уровень воды поднялся больше чем на 2 метра, в результате чего произошло подтопление домов. Тысячи жителей были эвакуированы.

"Once in a lifetime spectacle," say locals. Townsville’s Ross River Dam spilling in the #bigwet. @SBSNewspic.twitter.com/K5O4ryFVqf