В Австралии из-за пепла от пожаров погибли сотни тысяч рыб

В австралийском штате Новый Южный Уэльс дожди смыли пепел и осадок от лесных пожаров в реку Маклей, в результате чего погибли сотни тысяч рыб.
Об этом сообщает The Guardian.
"Сотни тысяч местных рыб погибли в северном Новом Южном Уэльсе после того, как дожди смыли пепел и осадок от лесных пожаров в реку Маклей", – говорится в сообщении.
Части реки Маклей, которую так любят рыбаки, превратились в то, что местные жители описывали как "смешанные с соплями отходы".
По словам экологов, последствия гибели рыбы могут ощущаться в течение десятилетий, поскольку сильно пострадали такие долгоживущие виды, как австралийский окунь.
Рыба погибла, вероятнее всего, от недостатка кислорода. Попадание в воду пепла способствует размножению бактерий, которые выводят из воды кислород, после чего она становится мутной.
Ранее Австралийская национальная служба парков и дикой природы организовала доставку еды для животных, которые живут в зонах, пострадавших от масштабных лесных пожаров.
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