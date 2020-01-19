В Австралии из-за пепла от пожаров погибли сотни тысяч рыб

По словам экологов, последствия гибели рыбы могут ощущаться в течение десятилетий

Видео: Reuters

В австралийском штате Новый Южный Уэльс дожди смыли пепел и осадок от лесных пожаров в реку Маклей, в результате чего погибли сотни тысяч рыб.

Об этом сообщает The Guardian.

"Сотни тысяч местных рыб погибли в северном Новом Южном Уэльсе после того, как дожди смыли пепел и осадок от лесных пожаров в реку Маклей", – говорится в сообщении.

Реклама

Части реки Маклей, которую так любят рыбаки, превратились в то, что местные жители описывали как "смешанные с соплями отходы".

В тренде Куда уйдет Путин: эксперт назвал три варианта транзита власти президента России

По словам экологов, последствия гибели рыбы могут ощущаться в течение десятилетий, поскольку сильно пострадали такие долгоживущие виды, как австралийский окунь.

Рыба погибла, вероятнее всего, от недостатка кислорода. Попадание в воду пепла способствует размножению бактерий, которые выводят из воды кислород, после чего она становится мутной.

Ранее Австралийская национальная служба парков и дикой природы организовала доставку еды для животных, которые живут в зонах, пострадавших от масштабных лесных пожаров.

пожары уничтожили уже более миллиарда животных. Огонь разрушил более 1,2 тысячи домов и выпалил миллионы гектаров земли. 16 января в Австралии наконец начались сильные дожди, которые помогают тушить пожары. Напомним, австралийские. Огонь разрушил более 1,2 тысячи домов и выпалил миллионы гектаров земли. 16 января в Австралии наконец начались сильные дожди, которые помогают тушить пожары.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама