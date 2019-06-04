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В Австралии неизвестный расстрелял постояльцев отеля: фото и видео

4 июня, 15:06

45-летний мужчина вошел в отель с помповым ружьем и открыл огонь по дверям гостиничных номеров

В Австралии произошел новый инцидент со стрельбой. Неизвестный мужчина открыл огонь по постояльцам отеля "Палмс" в Дарвине (административный центр региона Северная территория в Австралии), застрелив четырех человек. Как сообщает газета "НТ Ньюс" на своем сайте, полиция города арестовала нападавшего в результате спецоперации.

По данным издания, 45-летний мужчина вошел в отель с помповым ружьем и открыл огонь по дверям гостиничных номеров, застрелив четверых человек и ранив еще как минимум двоих. Затем нападавший покинул место происшествия и скрылся от полиции на окраине города, где спустя час вновь открыл огонь по прохожим.

Сообщается, что двое раненых находятся в госпитале в стабильном состоянии. Полиция проводит расследование.

Ранее сообщалось, что несколько человек получили ранения в результате стрельбы у входа в ночной клуб Love Machine ("Лав мэшин") в австралийском Мельбурне.

Напомним, в Новой Зеландии после дневной молитвы 15 марта группа вооруженных людей ворвалась в мечети Аль-Нур и Линвуд, где на тот момент находились сотни людей, и устроила стрельбу.


Как уже сообщалось, жертвами теракта стали 50 человек и еще десятки потерпевших были доставлены в больницы.

Также мы писали о том, что обвиняемый в убийстве 50 человек Брентон Таррант оказал сопротивление при задержании, а в его машине было обнаружено две самодельные бомбы. Кроме того, Таррант отказался от услуг адвоката. Как рассказал назначенный судом адвокат стрелка Ричард Питерс, что за время их общения Таррант не выразил сожаления или раскаяния в содеянном. Причиной отказа, по мнению Питерса, стало желание использовать судебные слушания как площадку для пропаганды своих взглядов. 

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Тег отель, стрельба, астралия

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Источник:

ТАСС

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