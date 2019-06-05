В Австралии неожиданно выпал снег: видео

Из-за гололеда пришлось перекрывать дороги, а ураганный ветер поднял шторм на море и задержал десятки паромов

В австралийском Квинсленде, который называют штатом солнечного света, неожиданно выпал снег. Температура опустилась до минусовой. Припорошило и в соседнем Новом Южном Уэльсе. А в Голубых горах – к западу от Сиднея выпало до 5-ти сантиметров снега. Зимней погоде обрадовались дети. Тогда как взрослым непогода нанесла немало хлопот. Из-за гололеда пришлось перекрывать дороги, а ураганный ветер поднял шторм на море и задержал десятки паромов.

Ранее сообщалось, что на востоке США в городе Шарлотта неожиданно выпал снег.

"Впервые за 37 лет и только в седьмой раз с 1880 года. В Шарлотте выпал ощутимый уровень снега. Официально пока 10 см, но в соседних районах было больше", – сообщил метеоролог Майк Сайдел.

Снег значительно осложнил ситуацию на дорогах и привел к задержкам авиарейсов.

Напомним, для жителей нескольких регионов Украины утро 27 марта началось с зимнего "привета" – заснеженными улицами могли "похвастаться" в Киеве, Житомире и Черкассах. В свою очередь жители Харькова и Днепра радовались солнечной погоде, а вот во Львов зима заглянула лишь ненадолго – выпавший 26 марта снег быстро растаял. При этом в Карпатах намело сугробы высотой до 160 сантиметров.



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