В Австралии обнаружили застреленными семь человек

Сегодня, 11:44

Это наиболее массовый растрел людей в стране за последние 20 лет

Фото: Скриншот ABC
Фото: Скриншот ABC

В Австралии в городе Осмингтон на одной из частных территорий полиция нашла семь тел, в том числе – четырех детей. Об этом сообщает Reuters.

Полиция утверждает, что тела четырех детей и троих взрослых были найдены в регионе Маргарет Ривер. Причиной смерти послужили огнестрельные ранения, а на месте происшествия нашли огнестрельное оружие. 

"Тела взрослых были найдены за пределами дома, а дети – внутри здания. На месте происшествия были найдены две единицы огнестрельного оружия. Погибшие были собственниками жилья", – отметили в полиции, но отказались раскрывать их личности.

В Полиции отметили, что они отправились на частную территорию после получения телефонного звонка.

Это наиболее масштабное убийство с помощью огнестрельного оружия в стране за последние 20 лет. 

Напомним, в Австралии поймали убийцу, который шесть лет скрывался в зоопаркеБывший работник скотобойни Малкольм Наден похитил и убил свою 24-летнюю кузину. Спустя полгода он убил девушку своего кузена, с которой тот растил ребенка. Также Наден домогался некую 15-летнюю девочку. Все эти преступления он совершил в своем родном городе Даббо.

Также в Австралии медикам удалось спасти ребенка после укуса сиднейского лейкопаутинного паука, которого считают самым ядовитым в мире
Австралия, убийство, огнестрельное оружие, убийство детей

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