В Австралии пошел дождь: метеорологи делают оптимистичные прогнозы

А австралийские спасатели создали карту, на которой бедствие можно наблюдать в режиме реального времени

Страна счастливых людей, невероятных пейзажей, многочисленных природных богатств и редких экзотических животных. Такой была Австралия ранее. Сегодня это открытая адская рана на лице Земли. Несмотря на то что утром на юго-востоке пошел дождь, температура не падает. Количество жертв возросло до 25. На континенте выгорело почти шесть миллионов гектаров леса, погибло полмиллиарда животных.

Австралийские пожарные развеяли мифы. Снимок, якобы сделанный НАСА, оказался фейком. Во-первых, это 3D визуализация. Во-вторых, она не соответствует действительности. Поэтому спасатели континента создали карту реального хода событий. Изменения на которой можно отслеживать в режиме онлайн.

Конечно, есть города, которые огонь стер с лица земли. Как, скажем, Батлоу. Там уничтожены дома, сельскохозяйственные угодья, сады.

Эвелина Летти, бывшая жительница Батлоу:

"Мы переехали сюда еще в 1953 году. И никогда с тех пор не видели такого лесного пожара. Батлоу был прекрасным городом, здесь выращивали самые вкусные яблоки в мире, теперь их нет".

Австралийцы считают виновной во всем власть. Мол, чиновники вовремя не отреагировали на опасность. Если бы раньше задействовали дополнительные спасательные мощности, армию, волонтеров, такой трагедии бы не произошло.

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Мария Цимбал, жительница Сиднея:

"Сейчас люди начинают паниковать по этому поводу. Потому что понимают, какие будут последствия этого пожара. Настроение людей таково: они обвиняют правительство, что они не предпринимали никаких мер касательно глобального потепления. Я слышала, что 95% популяции коал которые являют символом Австралии, погибло в этих пожарах".

И теперь, когда ситуация на юго-востоке Австралии стала критической, людей эвакуируют. Из глубины континента на прибрежные территории. Впрочем, метеорологи утешают. Начинаются дожди. Это поможет обуздать огонь, а воздух очистится от дыма.

Напомним, ранее новости "Сегодня" сообщали о том, что небо над крупнейшим городом Австралии Сиднеем затянуло дымкой из-за масштабных лесных пожаров, охвативших восточное побережье континента. Густой смог окутал центральные и юго-западные районы мегаполиса, а также ряд пригородов.

Добавим, что власти бросили три тысячи военных на борьбу с огнем.

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