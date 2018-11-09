В Австралии разделили сиамских близнецов

Сегодня, 02:00

Две девочки родились, имея одну печень, брюшную полость и частично сросшись грудной клетки


Австралийские хирурги подарили сиамским близнецам из Бутана новую жизнь, успешно разделив их в одной из клиник Мельбурна.

Две девочки родились, имея одну печень, брюшную полость и частично сросшись грудной клетки.

У себя на родине у них не было возможности пройти операцию, поэтому к их спасению подключилась Австралия.

Команда из 18 врачей оперировала сестер в течение шести часов. Медики утверждают, что в целом все прошло хорошо, но следующие двое суток станут для девочек критическими. Это время маленькие пациентки будут оставаться под наблюдением врачей.

"В следующие двое суток могут быть определенные вызовы, как и после любой операции. Я уже говорил матери, которая сейчас находится с девочками наверху: любое послеоперационное состояние необходимо тщательно отслеживать, чтобы точно убедиться, что мы добились желаемого", – утверждает глава отдела хирурги королевского госпиталя Мельбурна Джо Крамери.

Напомним, что ранее в этом году в США также успешно разделили сиамских близнецов – Анну и Хоуп Ричардс.

Также мы сообщали о девочке из Индии, которая родилась с близнецом-паразитом растущим из ее туловища.
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Источник:

"Сегодня"

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