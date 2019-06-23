Сделать стартовой
26,38
29,82
УКР
Главная Больше  Мировые новости Больше  Другие страны

В Австралии самый короткий день в году отметили масштабным "голым" заплывом

23 июня, 05:13

Окунуться в воду могли все желающие


В Австралии прошло массовое купание голышом. Так накануне отметили самый короткий день года, либо – зимнее солнцестояние. Ведь в южном полушарии сейчас – самое холодное время. Две тысячи человек на несколько минут забежали в ледяную воду. Зрелищность купанию придавали горящие на берегу оранжевые файеры. Окунуться в воду могли все желающие. Самой старшей участнице – уже за девяносто.

"Было так холодно ... Но я проплыла, как и хотела. Я не смогла принять участие два года назад, когда впервые услышала о заплыв. И очень хотела. Через 44 дня мне исполнится 92 года. И я предпочла поплавать, пока еще могу", – делится Джой Вальтер, участница заплыва.

Ранее мы писали о том, что тысячи американцев в течение всего февраля погружаются в ледяные озера и реки ради благой цели. Данная акция уже стала традицией, совмещающий веселье и сбор средств для тех, кто нуждается в помощи.


Напомним, что в Черкассах уже давно открыли купальный сезон – местные пожилые моржи из клуба "Долголетие" устроили заплыв по Днепру еще в начале января.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег видео, Австралия, заплыв, солнцестояние, голышом

Вы сейчас просматриваете новость " В Австралии самый короткий день в году отметили масштабным "голым" заплывом". Другие Другие страны смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Карнавал в ледяной воде: в США тысячи "моржей" устроили заплыв

25 февраля, 19:06

Суммы на благотворительность, которые удается собрать за каждый заплыв, доказывают пользу таких мероприятий

Бердянские "моржи" отпраздновали День святого Николая в море

19 декабря 2018, 14:50

Группа экстремалов устроила праздничный заплыв в Азовское море

Впервые в истории человек проплыл вокруг острова Великобритания

5 ноября 2018, 04:03

Росс за 157 дней проделал круговой путь длиною в 1791 морскую милю (3317 км)

В Киеве состоялся исторический заплыв через Днепр

7 июля 2018, 21:44

Участники соревнования преодолевали дистанцию в 500 метров

Как с годами менялись внешность и роли Анастасии Заворотнюк

Как желатин спасает наши суставы

Механические или электронные: как выбрать тонометр?

Осадчая призналась, чем ее «подкупил» Горбунов

Какие они красивые: Ани Лорак опубликовала видео с дочерью Софией

Больше не скрывает: Кристина Асмус показала красавицу-дочь

Куценко об отношениях с Порошиной: Она со мной хлебнула горя

Тест: угадаете ли вы звезд по их детским фотографиям?

В Австралии футболист эффектно исполнил одиннадцатиметровый удар

Зарядится ли быстрее смартфон, если его выключить? Ответ здесь

В городе небывалая скидка на самые известные ароматы мира

Женщина пропала в океане: спустя 1,5 года случилось нечто

"Если Россия вернется в ПАСЕ без условий, Украине там нечего делать": интервью с Владимиром Арьевым

Вчера, 07:51

Почему Германия и Франция за возвращение РФ в Парламентскую Ассамблею Совета Европы? Беседа с главой украинской делегации

Где-то жара, а где-то дожди и прохлада: прогноз погоды в Украине на неделю

Вчера, 07:37

В понедельник, 24 июня дождей и небольшой прохлады стоит ждать только в западных областях

Авиабилеты по 10 евро: как найти дешевые предложения и куда слетать

21 июня, 07:51

Самые дешевые билеты на самолет можно купить не менее чем за полгода до вылета

Налоги на посылки из-за рубежа вырастут: что подготовили украинцам

20 июня, 07:38

Около 43% интернет-покупателей приобретают товар на зарубежных сайтах

​Как выглядели собаки 5 000 лет назад: фото

Эффектные жены украинских футболистов красуются в купальниках

Леся Никитюк заговорила о рождении ребенка и переезде за границу
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь