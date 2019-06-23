В Австралии самый короткий день в году отметили масштабным "голым" заплывом
Окунуться в воду могли все желающие
В Австралии прошло массовое купание голышом. Так накануне отметили самый короткий день года, либо – зимнее солнцестояние. Ведь в южном полушарии сейчас – самое холодное время. Две тысячи человек на несколько минут забежали в ледяную воду. Зрелищность купанию придавали горящие на берегу оранжевые файеры. Окунуться в воду могли все желающие. Самой старшей участнице – уже за девяносто.
"Было так холодно ... Но я проплыла, как и хотела. Я не смогла принять участие два года назад, когда впервые услышала о заплыв. И очень хотела. Через 44 дня мне исполнится 92 года. И я предпочла поплавать, пока еще могу", – делится Джой Вальтер, участница заплыва.
Ранее мы писали о том, что тысячи американцев в течение всего февраля погружаются в ледяные озера и реки ради благой цели. Данная акция уже стала традицией, совмещающий веселье и сбор средств для тех, кто нуждается в помощи.
Напомним, что в Черкассах уже давно открыли купальный сезон – местные пожилые моржи из клуба "Долголетие" устроили заплыв по Днепру еще в начале января.
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