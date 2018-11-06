В Австралии серфер погиб после нападения акулы

Сегодня, 04:01

Друзьям пострадавшего удалось отогнать хищника и вытащить мужчину из воды

фото из открытых источников
фото из открытых источников

Акула напала на 33-летнего серфера на острове Уитсандей в австралийском штате Квинсленд. Как сообщила во вторник радиовещательная корпорация "Эй-Би-Си", в результате атаки хищника мужина скончался.

По информации офицеров Службы спасения, к моменту прибытия парамедиков к месту происшествия состояние серфера уже было критическим и, несмотря на оказанную на месте помощь, он скончался по дороге в госпиталь. "Когда мы прибыли на место, пострадавшему оказывали помощь медики с находившихся поблизости судов, однако полученные травмы были действительно очень опасными, он потерял много крови", – сказал представитель Службы спасения штата Квинсленд Бен Маккоули.

По данным полиции штата, турист из штата Виктория был атакован акулой во время катания на серфе. Друзьям пострадавшего удалось отогнать хищника и вытащить мужчину из воды. Сотрудники береговой охраны немедленно вызвали вертолет Службы спасения, и вызвали помощь с кораблей, находившихся поблизости.

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Ранее у побережья острова Уитсандей акулы уже нападали на отдыхающих. Так, 20 сентября от атак хищников пострадали 46-летняя женщина и девочка 12 лет, обеих медикам удалось спасти. Береговая охрана и рыболовная служба штата провели ряд мероприятий по обеспечению безопасности побережья, являющегося традиционным местом отдыха австралийцев. После отлова нескольких тигровых и одной большой белой акулы пляжи Уитсандей были объявлены безопасными для купания и отдыха.

Как сообщалось, третий этап Мировой лиги серфинга (WSL) в Австралии был приостановлен из-за нападения акулы на человека неподалеку от места проведения соревнований.

А в Египте акула убила туриста.

Ранее мы писали о том, как акула врезалась в стадо бегемотов
Австралия, травмы, мужчина, акула, скончался, серфер
Источник:

ТАСС

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