Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Новости Сегодня
Сделать стартовой
26,83
30,22
УКР
Главная Больше  Мировые новости Больше  Другие страны

В Австралии штрафуют за неявку на выборы, а в парламентском саду живут пчелы

Сегодня, 03:29

В Австралии на крыше здания парламента страны обустроели зону отдыха

Фото: Сегодня


Того, кто игнорирует волеизъявление, в Австралии наказывают долларом. Поэтому на местных выборах каждый раз максимальная явка.В этой стране избиратели не пропускают ни одного волеизъявления, ибо за неявку на выборы существует штраф – 13 австралийских долларов (250 гривен — ред). Австралийцы пристально следят за законами, пишут депутаты.

Австралийский парламент — без всякой позолоты. Зону для отдыха символически устроили на крыше здания, чтобы австралийские законодатели всегда помнили: это они подчиняются людям, а не наоборот. Ежедневно сюда приходят тысячи туристов. Поэтому здание в шутку называют парламентом открытых дверей. Парламентские кулуары доступны не только депутатам, но и посетителям. Здесь есть шесть тысяч картин и каждая рассказывает об отдельной вехе истории.

В Австралии 226 законодателей. Ровно столько, сколько голосов нужно в Украине, чтобы принять любой законопроект. Среди своих коллег по миру австралийские парламентарии зарабатывают больше – около двухсот тысяч долларов в год и стараются не пропускают заседаний и регулярно отчитываются перед избирателями.

Также сейчас депутаты занимаются австралийскими пчелами. Они вымирают, поэтому, чтобы следить за их популяцией, депутаты установили ульи прямо в парламентском саду. Мед используют на парламентской кухни на приемах и званых обедах, которые устраивают депутаты. Торгуем ним и в сувенирном магазине. Парламентский сад с душистыми эвкалиптами и экзотической фауной тоже доступен всем желающим., – пропустят даже не обыскивая.

Напомним, что ранее журналисты показали, как не церемонятся с кенгуру в Австралии. В стране кенгуру не только торгуют, но и едят. Готовить блюда из сумчатых власти разрешили еще сорок лет назад. 

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram, Instagram

Тег выборы, Австралия, депутаты, парламент, сад, мед, пчелы

Вы сейчас просматриваете новость " В Австралии штрафуют за неявку на выборы, а в парламентском саду живут пчелы". Другие Другие страны смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Австралии заявили, что Ассанж не получит особую консульскую поддержку

Вчера, 05:29

Никакого особого отношения к нему не будет

Едят кенгуру и одеваются в шкуры: как живут аборигены в Австралии

11 апреля, 05:18

Аборигены охотятся на кенгуру, не имеют паспортов и не интересуются политикой

В Австралию приезжают миллионы туристов, чтобы увидеть экзотическую фауну

10 апреля, 05:44

Всего на Зеленом Континенте есть около двухсот видов животных, и поначалу кажется, что большинство из них милые

Стать кошельком или обедом: журналисты показали, как не церемонятся с кенгуру в Австралии

9 апреля, 05:38

В Австралии всюду размещены знаки, которые предупреждают, что на дорогу может выскочить кенгуру

Пока, столица: Наталья Могилевская переехала жить в Харьков

«Беременна от Богомолова»: в Сети обсуждают живот Собчак

Всплыли подробности развода Аллы Пугачевой

Красивая семья: Анастасия Заворотнюк поделилась редким фото семьи

Известная телеведущая смогла преодолеть 20-летнюю зависимость

"Фантомас": Ани Лорак напугала сеть своей улыбкой (фото)

Как бегать с большой грудью?

Как правильно выражать свое недовольство: 4 главных правила

Драка в матче женских юниорских сборных РФ и Швейцарии. Видео

"Моя прекрасная няня" Заворотнюк показала новорожденную дочь
Загрузка...

Дебатировать будем или как? Все о президентских дебатах

11 апреля, 07:51

Кандидаты основательно подогрели интерес к предвыборным дебатам. Но может случиться, что встреча лицом к лицу так и не состоится

Медреформе исполнился год: как росли зарплаты врачей и на что жалуются пациенты

11 апреля, 07:38

Для пациентов больше свободы, а в МЗ говорят о росте зарплат врачей

Стартовал набор первоклашек: какие документы нужны для того, чтобы ребенка зачислили в школу

11 апреля, 07:19

Примут по прописке, договору аренды или справке переселенца

Страсти по выборам: врачи советуют украинцам остужать политические споры сексом и едой

11 апреля, 07:00

Психологи советуют медитацию, избегать "диванных дебатов" и говорить "стоп"

"Тимошенко ответит отказом на "хамское предложение" Зеленского"

Зеленский вылетел эконом-классом на встречу с Макроном

Назван смертельно опасный продукт, его мы употребляем каждый день