В Австралии штрафуют за неявку на выборы, а в парламентском саду живут пчелы

В Австралии на крыше здания парламента страны обустроели зону отдыха

Фото: Сегодня





Того, кто игнорирует волеизъявление, в Австралии наказывают долларом. Поэтому на местных выборах каждый раз максимальная явка.В этой стране избиратели не пропускают ни одного волеизъявления, ибо за неявку на выборы существует штраф – 13 австралийских долларов (250 гривен — ред). Австралийцы пристально следят за законами, пишут депутаты.

Австралийский парламент — без всякой позолоты. Зону для отдыха символически устроили на крыше здания, чтобы австралийские законодатели всегда помнили: это они подчиняются людям, а не наоборот. Ежедневно сюда приходят тысячи туристов. Поэтому здание в шутку называют парламентом открытых дверей. Парламентские кулуары доступны не только депутатам, но и посетителям. Здесь есть шесть тысяч картин и каждая рассказывает об отдельной вехе истории.

В Австралии 226 законодателей. Ровно столько, сколько голосов нужно в Украине, чтобы принять любой законопроект. Среди своих коллег по миру австралийские парламентарии зарабатывают больше – около двухсот тысяч долларов в год и стараются не пропускают заседаний и регулярно отчитываются перед избирателями.

Также сейчас депутаты занимаются австралийскими пчелами. Они вымирают, поэтому, чтобы следить за их популяцией, депутаты установили ульи прямо в парламентском саду. Мед используют на парламентской кухни на приемах и званых обедах, которые устраивают депутаты. Торгуем ним и в сувенирном магазине. Парламентский сад с душистыми эвкалиптами и экзотической фауной тоже доступен всем желающим., – пропустят даже не обыскивая.

Напомним, что ранее журналисты показали, как не церемонятся с кенгуру в Австралии. В стране кенгуру не только торгуют, но и едят. Готовить блюда из сумчатых власти разрешили еще сорок лет назад.

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