В Австралии топ-чиновник сломал руку министру

Инцидент с переломом не испортил отношения двух мужчин

В Австралии, где ранее в этом месяце акула атаковала мужчину, генеральный прокурор сломал руку министру. Чиновники решили посоревноваться в армрестлинге.

Кто из них сильнее, решили выяснить во время обеденного перерыва в кабинете одного из участников спора – министра таможни Виктора Доминелло.

Внезапно раздался хруст – в плечевой кости Доминелло появилась трещина. В результате мужчине пришлось наложить гипс в больнице.

Ситуацию уже прокомментировал генеральный прокурор Марк Спикмен. По его словам, после неприятного инцидента в отношениях чиновников, в отличие от руки, трещины не появилось.

Правда, инцидент произошел еще в сентябре прошлого года – тогда на странице Доминелло в Facebook появилось несколько фотографий, где он носит повязку на руке. Правду австралийский министр решил раскрыть только сейчас.

Напомним, что в мае этого года 24-летняя женщина бросила в премьер-министра Скотта Моррисона яйцом в штате Новый Южный Уэльс. Несмотря на то, что она промахнулась, женщину задержали.

А вот 17-летний австралиец Уилл Коннолли разбил яйцо на голове у сенатора Фрейзера Эннинга, и стал местной знаменитостью и собрал огромную сумму денег от поклонников и единомышленников.

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