В Австралии умер серийный "убийца автостопщиков"

Айван Милат / Фото: ABC news

В Австралии умер самый известный серийный убийца страны – Айван Милат, которого признали виновным в гибели семи человек.

Как сообщает ABС-News, преступник скончался от рака в возрасте 74 лет. Около года назад у него диагностировали онкологию горла и желудка, а 11 октября перевели из мужской тюрьмы максимально строгого режима в больницу Сиднея. 27 октября он скончался.

Милат был арестован в 1994 году после того, как его заподозрили в убийстве семи человек. Полиция нашла закопанные тела в одном из лесов недалеко от Сиднея. Также его подозревают в причастности к делам о пропавших без вести.

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Убийца совершал преступления в период с 1989 по 1992 год. Все его жертвы — молодые туристы до 21 года, которые путешествовали по Австралии. Он стрелял в них из ружья, некоторых закалывал ножом, а затем использовал тела для прицельной стрельбы, предполагают в полиции. Одну из жертв он обезглавил, почти всех насиловал до или после смерти.

В 1996 году Милата арестовали и дали ему семь пожизненных сроков. Он известен своими безумными поступками во время отбывания наказания. Так, в 2009 году убийца отрезал себе палец пластиковым ножом и хотел отправить его в Верховный суд. Доктора не успели пришить палец обратно.

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В 2001 году он проглотил лезвия, а в 2011 устроил голодовку и похудел на 25 килограммов, пытаясь получить таким образом игровую приставку Playstation.

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