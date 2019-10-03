В Австралии военно-транспортный самолет устроил "слалом" среди небоскребов: видео

В австралийском Брисбене военно-транспортный самолет С-17 пронесся над головами людей вплотную к небоскребам. Расстояние до небоскребов не превышало сотни метров.

Этот полет стал частью программы местного фестиваля фейерверков. Пилоты тщательно готовились к авиашоу, тренируясь на симуляторах. С-17 может перевозить на борту более 77 тонн груза, а разгоняется до скорости 800 километров в час.

Напомним, ранее мы сообщали о том, как украинские военные летчики отметились на Международном авиационном показе Danish Air Show, а позже вызвали настоящий фурор на британском авиашоу RIAT-2019, показав высший пилотаж, благодаря чему их признали лучшими на соревнованиях.

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Почетную награду за зрелищное шоу получил Юрий Булавка. Он управлял боевым истребителем и блестяще выполнил показательно-демонстрационный полет.

В прошлом году Булавка блеснул мастерством на авиашоу в Бельгии. Кроме него, европейских зрителей порадовал фигурами высшего пилотажа летчик-инструктор 831-й бригады тактической авиации ВСУ полковник Александр Оксанченко.

Кроме того, в августе-2018 военная авиация Воздушных сил Вооруженных сил Украины приняла участие в международном авиационном показе International Airshow 2018 по случаю празднования 100-й годовщины со дня создания Вооруженных сил Республики Польша. На авиашоу, которое проходило на воздушной базе Радом выступили украинские экипажи самолетов Су-25УБ, Су-27УБ и Ан-26.

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