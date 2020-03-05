Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,89
27,7

В Австралии вор "поймал" на удочку ожерелье Versace: видео

5 марта, 06:43

Станислав Кожемякин

В Мельбурне произошло, наверное, одно из самых изобретательных ограблений последних лет

Австралийская полиция объявила в розыск вора, который весьма изобретательно украл дорогое ожерелье Versace прямо с витрины магазина.

Как сообщает австралийский телеканал 9News, камеры видеонаблюдения сняли, как мужчина средних лет подошел к магазину ювелирных украшений, сделал отверстие в стекле витрины и при помощи двух удочек снял с манекена колье.

Таким образом, даже не сработала сигнализация.

Реклама

В полиции посчитали, что грабитель-"рыбак" потратил на свое преступление около трех часов.

В тренде
Вакцина против коронавируса и эскалация конфликта в Сирии: главные новости недели

По словам владельца магазина, украденное ожерелье стоит 799 долларов. Он отметил, что, вероятно, вор рассчитывал на более удачный улов, так как украденное им украшение выглядит дороже своей цены.

Напомним, прошлой осенью в Германии ограбили один из самых известных ювелирных музеев Саксонии – знаменитую дрезденскую сокровищницу "Зеленый свод". Грабители подожгли электрощит, который питал сигнализацию, пробрались в здание и похитили инкрустированные бриллиантами и алмазами наборы.

А в 2018 году из собора Стренгнес в Швеции украли корону и державу короля Карла IX, а также корону его жены. Спустя полгода после случившего реликвии обнаружили в мусорном баке в пригороде Стокгольма.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Австралия кража ограбление драгоценности мельбурн Versace колье ожерелье

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Коронавирус
Коронавирус "захватывает" Европу: все подробности эпидемии, онлайн-карта распространенияУкраина
Турция сбила еще один сирийский самолет в Идлибе
Турция сбила еще один сирийский самолет в ИдлибеДругие страны
Эрдоган намекнул Макрону, что может отправить в Европу четыре миллиона беженцев
Эрдоган намекнул Макрону, что может отправить в Европу четыре миллиона беженцевДругие страны
"Стыдно только за одно": жительница Новых Санжар рассказала, зачем бросала камни в автобусы (видео)Другие регионы
Турция начала военную операцию против Башара Асада в Сирии
Турция начала военную операцию против Башара Асада в СирииДругие страны
США отправили авианосную ударную группу к берегам Сирии: подробности
США отправили авианосную ударную группу к берегам Сирии: подробностиСША

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...