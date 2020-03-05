В Австралии вор "поймал" на удочку ожерелье Versace: видео

Австралийская полиция объявила в розыск вора, который весьма изобретательно украл дорогое ожерелье Versace прямо с витрины магазина.

Как сообщает австралийский телеканал 9News, камеры видеонаблюдения сняли, как мужчина средних лет подошел к магазину ювелирных украшений, сделал отверстие в стекле витрины и при помощи двух удочек снял с манекена колье.

Таким образом, даже не сработала сигнализация.

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В полиции посчитали, что грабитель-"рыбак" потратил на свое преступление около трех часов.

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По словам владельца магазина, украденное ожерелье стоит 799 долларов. Он отметил, что, вероятно, вор рассчитывал на более удачный улов, так как украденное им украшение выглядит дороже своей цены.

Напомним, прошлой осенью в Германии ограбили один из самых известных ювелирных музеев Саксонии – знаменитую дрезденскую сокровищницу "Зеленый свод". Грабители подожгли электрощит, который питал сигнализацию, пробрались в здание и похитили инкрустированные бриллиантами и алмазами наборы.

А в 2018 году из собора Стренгнес в Швеции украли корону и державу короля Карла IX, а также корону его жены. Спустя полгода после случившего реликвии обнаружили в мусорном баке в пригороде Стокгольма.