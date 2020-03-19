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В Австралии ввели ограничения на продажу лекарств из-за коронавируса

19 марта, 05:33

Елена Кузьмич

Детские препараты, содержащие парацетамол, будут убраны из открытого доступа во всех аптеках

Власти Австралии вводят ограничения на продажу лекарств во всех аптеках страны. Как сообщил заместитель главного санитарного врача Пол Келли, новые нормы отпуска установлены для рецептурных и безрецептурных лекарств из-за паники, возникшей на фоне распространения коронавируса.

"Фармацевты будут обязаны ограничить продажу некоторых рецептурных препаратов до месячного запаса в предписанной дозе и части безрецептурных лекарств, в частности вентолина и парацетамола, до одной единицы (упаковки) на человека. Детские препараты, содержащие парацетамол, будут убраны из открытого доступа во всех аптеках", — цитирует Келли вещательная корпорация ABC. Заместитель главного санитарного врача отметил, что в Австралии нет дефицита лекарств, но из-за панического спроса аптеки просто не успевают восполнять запасы препаратов.

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Министр внутренних дел Австралии Питер Даттон отметил, что у полиции страны есть данные о том, что многие люди закупают "излишние продукты и медикаменты для дальнейшей перепродажи по завышенным ценам". "Федеральная полиция Австралии, полицейские управления штатов Новый Южный Уэльс и Виктория, а также другие органы охраны правопорядка занимаются такими случаями. Мы придем к этим людям, и это будет очень неприятный опыт", — сказал Даттон в интервью радиостанции 2GB Sydney. Он добавил, что полиция принимает любые сигналы граждан о подобной перепродаже и будет тщательно проверять каждый из них.

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Крупнейшие ретейлеры страны Coles и Woolworths, контролирующие 80% национального рынка ретейла, заявили о расширении списка товаров, продажа которых будет ограничена. Сообщается, что во всех магазинах сетей рис, мука, макароны, мясо всех видов и мясной фарш, яйца, готовые охлажденные блюда, замороженные овощи и фрукты, сахар, молоко, консервы будут отпускаться по одной пачке (упаковке) в руки.Также ограничена продажа туалетной бумаги, салфеток и бумажных полотенец, дезинфицирующих жидкостей и мыла.

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Австралия лекарства коронавирус

Источник: ТАСС

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