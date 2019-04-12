В Австралии заявили, что Ассанж не получит особую консульскую поддержку

Никакого особого отношения к нему не будет

Джулиан Ассанж. Фото: REUTERS/Henry Nicholls.

Арестованный в Лондоне австралиец Джулиан Ассанж не может рассчитывать на особое отношение к себе и будет получать ту же консульскую поддержку, что и другие граждане Австралии. Об этом заявил премьер-министр Австралии Скотт Моррисон.

"Ассанж получит точно такую же поддержку правительства Австралии, как и любой другой гражданин, попавший в беду за рубежом. Никакого особого отношения к нему не будет. Когда австралийцы выезжают за рубеж и у них возникают проблемы с законом, они сталкиваются с судебной системой других стран, и дело [об экстрадиции] Джулиана Ассанжа касается только США и не имеет никакого отношения к нам", — сказал Моррисон.

Полиция Эквадора задержала соратника основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа. Об этом сообщила глава МВД южноамериканской республики Мария Паула Рома.

"Человек из его близкого окружения живет здесь, у нас есть убедительные свидетельства, что он поддерживал контакты с экс-главой МИД Рикардо Патиньо. И он был задержан", — сказала она.

Как сообщалось, британсие правоохранительные органы сообщили о задержании основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, что еще совсем недавно предсказывали в самой организации. По данным Скотленд-Ярда, он был арестован в посольстве Эквадора в Лондоне.

Напомним, что Джулиан Ассанж укрывался в посольстве Эквадора в Лондоне с 19 июня 2012 года – в этот день он зашел в здание дипмиссии и попросил предоставить ему политическое убежище. В это время он находился в Великобритании под подпиской о невыезде. Официально убежище ему было предоставлено 16 августа.

Защита Ассанжа опасается, что в случае выдачи США ему может грозить до 35 лет тюрьмы или казнь, однако Минюст США утверждает, что ему грозит всего 5 лет за хакерскую деятельность.

Несмотря на то, что на этой неделе в WikiLeaks прогнозировали высылку Ассанжа из эквадорского посольства, дипломаты этой страны такую информацию всячески отрицали.

Как мы уже писали, в 2017 году Джулиан Ассанж назначил награду за информацию о убийстве журналистки Дафны Каруаны Галиции.

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