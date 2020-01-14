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В австралийском Мельбурне загрязнение воздуха достигло опасного уровня на фоне лесных пожаров

14 января, 04:55

Из-за чрезвычайного уровня загрязнения воздуха в Мельбурне не работают открытые бассейны

В лесных пожарах на Пятом континенте массово гибнут животные и птицы

В лесных пожарах на Пятом континенте массово гибнут животные и птицы

Уровень загрязнения воздуха в австралийском городе Мельбурне достиг опасного уровня из-за масштабных лесных пожаров. Об этом сообщила вещательная корпорация ABC.

По ее данным, из-за чрезвычайного уровня загрязнения воздуха в Мельбурне не работают открытые бассейны, а организаторы Открытого чемпионата Австралии по теннису отменили проведение квалификационных матчей. Кроме того, жителям Мельбурна рекомендуется не покидать дома без особой надобности, а также не открывать окна. Водителей призывают быть особенно внимательными на дорогах из-за плохой видимости и не пользоваться кондиционером.

Телерадиокорпорация сообщает со ссылкой на данные мониторинга качества воздуха, что уровень загрязнения в нескольких районах Мельбурна превысил показатели некоторых городов с наиболее низким качеством воздуха.

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Кроме того, о своем желании помочь в борьбе со стихией уже заявила и Украина – министр внутренних дел Арсен Аваков озвучил готовность отправить около 200 специально подготовленных спасателей Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. Киев ожидает лишь решения Канберры.

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Напомним, что ранее австралийский премьер Скотт Моррисон заявил о готовности правительства Австралии выделить порядка 1,4 млрд долларов на восстановление районов, пострадавших от лесных пожаров.

Добавим, что в Австралии в результате лесных пожаров может погибнуть более миллиарда животных.

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Источник: ТАСС

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