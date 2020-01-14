В австралийском Мельбурне загрязнение воздуха достигло опасного уровня на фоне лесных пожаров

Из-за чрезвычайного уровня загрязнения воздуха в Мельбурне не работают открытые бассейны

В лесных пожарах на Пятом континенте массово гибнут животные и птицы

Уровень загрязнения воздуха в австралийском городе Мельбурне достиг опасного уровня из-за масштабных лесных пожаров. Об этом сообщила вещательная корпорация ABC.

По ее данным, из-за чрезвычайного уровня загрязнения воздуха в Мельбурне не работают открытые бассейны, а организаторы Открытого чемпионата Австралии по теннису отменили проведение квалификационных матчей. Кроме того, жителям Мельбурна рекомендуется не покидать дома без особой надобности, а также не открывать окна. Водителей призывают быть особенно внимательными на дорогах из-за плохой видимости и не пользоваться кондиционером.

Телерадиокорпорация сообщает со ссылкой на данные мониторинга качества воздуха, что уровень загрязнения в нескольких районах Мельбурна превысил показатели некоторых городов с наиболее низким качеством воздуха.

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Кроме того, о своем желании помочь в борьбе со стихией уже заявила и Украина – министр внутренних дел Арсен Аваков озвучил готовность отправить около 200 специально подготовленных спасателей Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. Киев ожидает лишь решения Канберры.

Напомним, что ранее австралийский премьер Скотт Моррисон заявил о готовности правительства Австралии выделить порядка 1,4 млрд долларов на восстановление районов, пострадавших от лесных пожаров.

Добавим, что в Австралии в результате лесных пожаров может погибнуть более миллиарда животных.

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