В австралийском штате из-за коронавируса объявили "состояние катастрофы"

В австралийском штате Виктория из-за ситуации с коронавирусом объявили режим состояния бедствия. Об этом заявил премьер-министр штата Дэниел Эндрюс, сообщает BBC News.

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Чиновник отметил, что самыми жесткими являются ограничения в столице штата Мельбурне. Там ввели ограничения четвертого уровня до 13 сентября.

Так, в городе введут комендантский час с 20:00 до 5:00. Каждый день местные жители могут заниматься спортом на улице не более одного часа, а от каждого домохозяйства только один человек имеет право посетить магазин. Кроме того, жители Мельбурна не смогут удаляться от дома более чем на пять километров.

Также премьер-министр рассказал, что в населенном пункте полностью запретили свадебные церемонии, а обучение студентов снова станет дистанционным, закрытыми будут и детские сады.

Для жителей штата Виктория, проживающих за пределами Мельбурна, введен третий уровень карантина. Согласно правилам, они смогут оставлять свои дома только ради работы, учебы, получения медицинской помощи или для покупок.

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Отмечается, что такие меры приняли из-за того, что в воскресенье в штате Виктория зафиксировали 671 новый случай заражения коронавирусом и семь смертей. Больше всего заражений обнаружили в Мельбурне.

Напомним, недавно власти страны решили закрыть границы между двумя штатами – Новым Южным Уэльсом и Викторией, включая крупнейший город Мельбурн, в связи с повторной вспышкой COVID-19 в этом штате.

Кроме того, в апреле в Австралии приступили к испытаниям вакцины от COVID-19 на людях.

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