В Австралию приезжает миллионы туристов, чтобы увидеть экзотическую фауну

Всего на Зеленом Континенте есть около двухсот видов животных и поначалу кажется, что большинство из них милые

В Австралию приезжает миллионы туристов, чтобы увидеть экзотическую фауну 2019-04-10T05:44:16+03:00 Другие страны Всего на Зеленом Континенте есть около двухсот видов животных и поначалу кажется, что большинство из них милые





Утконосов, вомбатов и ехидн можно увидеть только в далекой Австралии. Некоторые из них перебивают на грани исчезновения.

Например, глава утконоса — как в селезня. И на его теле вместо перьев является шерсть и когда он прячет голову, то люди часто путают его с бобром. Ученые не могут определиться и с ехидной — называть ее птицей или зверем, хотя на вид — это еж с клювом и такие необычные для Украинской, животные здесь повсюду.

А, чтобы посмотреть на коал, придется ехать в зоопарк. Ведь в дикой природе этих животных так просто не встретишь, потому что их осталось очень мало. У эвкалиптового дерева туристы простаивают часами. Но никакой шум и всплески восторга или разочарования могут разбудить коалу. Именно коал в шутку называют самым ленивым животным на свете, ведь они спят по 20 часов в сутки. А когда коалы не спят, то лакомятся эвкалиптовым листьями, которого съедают за день до килограмма. Пока коала спит, трогать ни в коем случае нельзя. А когда активна, то надо следить, чтобы не поцарапала когтями или не ударила лапой, потому что мышцы животные очень прочные.

Есть в Австралии и вомбаты — это ближайшие родственники коалы. Один из них дожил в зоопарке до 33 лет, хотя в дикой природе они доживают максимум до пяти.

Живут в Австралии и страус ему. Эти, на первый взгляд неуклюжие, птицы бегают со скоростью до шестидесяти километров в час. Они убегают, только усмотрят опасности.

В то же время в живой природе в Австралии легко встретить совсем неприветливых зверей. В лесах, водоемах, парках и даже на обочине дороги полно крокодилов, змей, пауков и ядовитых ящериц. Всего на Зеленом Континенте есть около двухсот видов животных. И поначалу кажется, что большинство из них милые и ласковые, и если приблизиться, могут оказаться опасными.

Напомним, что ранее журналисты показали, как не церемонятся с кенгуру в Австралии. В стране кенгуру не только торгуют, но и едят. Готовить блюда из сумчатых власти разрешили еще сорок лет назад.

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