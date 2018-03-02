В Азербайджане 24 человека сгорели при пожаре в наркологическом центре

Из 55 человек, находящихся в здании, удалось вывезти только 31

Сегодня, 2 марта, утром в столице Азербайджана произошла масштабная трагедия – при пожаре в медицинском учреждении погибли 24 человека.

ЧП случилось в 06:10 по местному времени (04:10 по Киеву) в корпусе Республиканского наркологического центра в Хатаинском районе Баку.

В результате действий МЧС и спасательных служб был спасен 31 человек из 55, находящихся в здании. Четверо из них были госпитализированы.

На тушение пожара ушло около два с половиной часа. 24 человека погибли.

По поручению президента Азербайджана прокуратура возбудила уголовное дело, а также была создана следственная группа из опытных сотрудников Генпрокуратуры, МВД и МЧС.

По предварительным данным, причиной пожара стало короткое замыкание в электросети здания.

Напомним, недавно в больнице города Мирянг, Южная Корея, произошел крупный пожар в одной из больниц. Власти страны назвали его наиболее разрушительным пожаром за последние 15 лет. От огня погиб 41 человек, более 80 сильно пострадали. Десять человек находятся в очень тяжелом состоянии.

Также ранее в четырехзвездочном отеле в центре Праги произошел масштабный пожар. По предварительной информации полиции, в огне погибли по меньшей мере двое человек, 9 человек получили ожоги и другие травмы.