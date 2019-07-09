В Азербайджане микроавтобус с людьми влетел в грузовик: восемь погибших

Среди погибших оказались трое детей школьного возраста

Фото OXU.az.

На территории Масаллинского района на юге Азербайджана произошло дорожно-транспортное происшествие с участием пассажирского микроавтобуса. Уже известно о восьми погибших. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава республики.

"В результате столкновения грузового автомобиля и микроавтобуса погибли восемь человек, в том числе трое детей школьного возраста", - отметили в ведомстве.

По данным Минздрава, получившая ранения 24-летняя девушка госпитализирована в Масаллинскую районную больницу. О причинах аварии не сообщается.

Напомним, недавно в Азербайджане в одной из воинских частей произошла трагедия, которая унесла жизни двоих солдат: военнослужащий выпустил из рук танковый снаряд, который после столкновения с землей взорвался. Как сообщили в пресс-служба Министерства обороны страны, инцидент произошел, когда военнослужащий переносил танковый снаряд и уронил его на землю. От удара боеприпас детонировал.

Ранее, в Баку горел торговый центр "Диглас". Огонь тушили вертолетами. В ТЦ работало около 500 магазинов. Сумма общего ущерба достигла 30 миллионов манатов (17,6 млн долларов США). Огонь перекинулся на территорию близлежащего рынка и на другие торговые объекты.

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