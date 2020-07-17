В Азербайджане на 14 дней продлят жесткий карантин из-за коронавируса

В Азербайджане власти планируют продлить жесткий карантин из-за коронавируса COVID-19 еще на две недели.

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Об этом заявил помощник президента – заведующий отделом по экономическим вопросам и политике инновативного развития Шахмар Мовсумов.

"За счет жесткого карантина нам удалось предотвратить быстрое распространение коронавирусной инфекции. Это является свидетельством эффективности карантина. Поэтому мы планируем продлить жесткий карантин еще на 2 недели. Мы вынуждены пойти на это", – сказал Мовсумов в эфире AzTV.

В Азербайджане до 1 августа действует специальный карантинный режим из-за коронавируса. При этом в 16 городах и районах страны до 20 июля действует жесткий карантин, сопровождающийся значительными ограничениями для бизнеса и населения.

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Общее число зараженных COVID-19 на 16 июля составляет 26,165 тыс., число вылечившихся – 17,256 тыс., скончались -334. При этом 16 июля впервые число зараженных с 22 июня оказалось менее 500 – 493.

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В настоящее время в больницах специального режима находятся 8,575 тыс. человек.

Ранее сообщалось, что россиянин привез коронавирус в Азербайджан.

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