В военкоматах Азербайджана тысячи добровольцев записываются "на войну" с Арменией

О готовности пойти на службу в армию заявили в том числе известные в стране люди

После боев на границе между Арменией и Азербайджаном тысячи азербайджанских граждан заявили о желании добровольно вступить в армию.

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Об этом со ссылкой на азербайджанскую службу по мобилизации и призыву на военную службу сообщает "Интерфакс".

"В Азербайджане свыше 23,5 тысячи граждан выразили желание добровольно служить в армии, обратились в аппарат Госслужбы по мобилизации и призыву на военную службу в электронном порядке, а также в местные управления, отделы и подразделения службы, и были зарегистрированы в соответствующей форме", – сказано в сообщении.

В Госслужбе отметили, что в списках добровольцев есть и известные в Азербайджане люди, однако их имена не называются.

Напомним, что бои на границе Армении и Азербайджана продолжались с 12 до 15 июля. Столкновения шли в сопредельных районах – Товузском (Азербайджан) и Тавушском (Армения), граничащих с Грузией и находящихся в нескольких сотнях километров от непризнанного Нагорного Карабаха, где ситуация оставалась спокойной.

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15 июля в регионе было затишье, однако на следующий день в Минобороны Армении заявили о попытке диверсии с азербайджанской стороны и артиллерийских обстрелах армянских сел на границе с Азербайджаном.

В свою очередь в Минобороны Азербайджана назвали заявления армянской стороны дезинформацией и заявили о новых обстрелах азербайджанских сел на границе с Арменией.

Напомним, что Азербайджан угрожает ударом по единственной АЭС Армении.

Видео: Reuters

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