Українська
$ 27,27
31,13
  1. Мировые новости
  2. Другие страны

В военкоматах Азербайджана тысячи добровольцев записываются "на войну" с Арменией

19 июля, 14:15

Руслан Ровик Руслан Ровик

О готовности пойти на службу в армию заявили в том числе известные в стране люди

После боев на границе между Арменией и Азербайджаном тысячи азербайджанских граждан заявили о желании добровольно вступить в армию.

Реклама

Об этом со ссылкой на азербайджанскую службу по мобилизации и призыву на военную службу сообщает "Интерфакс".

"В Азербайджане свыше 23,5 тысячи граждан выразили желание добровольно служить в армии, обратились в аппарат Госслужбы по мобилизации и призыву на военную службу в электронном порядке, а также в местные управления, отделы и подразделения службы, и были зарегистрированы в соответствующей форме", – сказано в сообщении.

В Госслужбе отметили, что в списках добровольцев есть и известные в Азербайджане люди, однако их имена не называются.

Напомним, что бои на границе Армении и Азербайджана продолжались с 12 до 15 июля. Столкновения шли в сопредельных районах – Товузском (Азербайджан) и Тавушском (Армения), граничащих с Грузией и находящихся в нескольких сотнях километров от непризнанного Нагорного Карабаха, где ситуация оставалась спокойной.

В тренде
Во Франции загорелся древнейший средневековый собор: фото и видео масштабного пожара
Реклама

15 июля в регионе было затишье, однако на следующий день в Минобороны Армении заявили о попытке диверсии с азербайджанской стороны и артиллерийских обстрелах армянских сел на границе с Азербайджаном.

В свою очередь в Минобороны Азербайджана назвали заявления армянской стороны дезинформацией и заявили о новых обстрелах азербайджанских сел на границе с Арменией.

Напомним, что Азербайджан угрожает ударом по единственной АЭС Армении.

Видео: Reuters

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Азербайджан Армения армия бои войска столкновения добровольцы

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Пытались спасти ребенка: в Египте трагически погибли не менее 10 человек
Пытались спасти ребенка: в Египте трагически погибли не менее 10 человекДругие страны
"Брал косу, шел косить": Лукашенко рассказал, как вылечиться от COVID-19Другие страны
Украина получила безвиз с еще одной страной мира
Украина получила безвиз с еще одной страной мираПолитика
Британия, Канада и США обвинили Россию в воровстве: у Путина отреагировали
Британия, Канада и США обвинили Россию в воровстве: у Путина отреагировалиРоссия
Отпуск за границей в карантин: как украинцам отдохнуть в Хорватии и Албании
Отпуск за границей в карантин: как украинцам отдохнуть в Хорватии и АлбанииУкраина
"Карабах наш": в Баку тысячи людей требовали начать войну с Арменией (фото, видео)Другие страны

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять