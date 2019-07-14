В Азербайджане на туристов упала ветка 500-летнего дерева: 19 пострадавших

Среди пострадавших туристов были и местные жители, и иностранцы

Фото: haqqin.az.

На территории дворца шекинских ханов в азербайджанском городе Шеки ветка платана сломалась и упала на туристов. В результате чего пострадали 19 человек, говорится в сообщении Государственного агентства по туризму.

"Сегодня около полудня перед Дворцом шекинских ханов сломалась ветвь 500-летнего чинара, в результате чего пострадали 19 человек. Среди пострадавших есть граждане зарубежных стран", – пишут в сообщении.

"По предварительной информации, в связи с происшествием 19 человек обратились в Шекинскую районную центральную больницу. Двое из них размещены в больницу, оставшимся оказали первую медицинскую помощь, лечение некоторых из них продолжается", – говорится в ведомстве.

Правоохранители находятся на месте инцидента для расследования. Президент Азербайджана Ильхам Алиев взял под личный контроль происшествия у дворца и лечение пострадавших.

"Из Баку в Шеки в связи с падением ветви дерева на граждан направлены опытные реаниматолог, нейрохирург, травматолог и другие врачи. На место происшествия также откомандированы ответственные лица МЧС, министерства экологии и природных ресурсов, министерства культуры и Генеральной прокуратуры. Происшествие и лечение пострадавших взято под личный контроль главы государства", – говорится в заявлении прокуратуры и МЧС Грузии.

Напомним, во Львовськой области на группу отдыхающих упало дерево.

Кроме этого, на территории базы отдыха в Старом Салтове, что в Харьковской области, в результате порыва ветра на трех отдыхающих упало дерево.

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