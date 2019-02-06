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В Азербайджане произошло сильное землетрясение, есть пострадавшие

Сегодня, 03:42

Магнитуда подземных толчков составила 5,3 балла

В Азербайджане произошло сильное землетрясение, есть пострадавшие Другие страны Магнитуда подземных толчков составила 5,3 балла

В Азербайджане произошло землетрясение, сообщает Геологическая служба США.

Магнитуда подземных толчков составила 5,3 балла.

По данным службы, эпицентр толчков располагался в 26 километрах в северо-востоку от города Баскал. Очаг залегал на глубине всего десяти километров.

В результате землетрясения пострадали,по меньшей мере, три человека, сообщает в среду агентство Report.

Уточняется, что ранения получили три человека в Шемахинском районе, расположенном на северо-западе страны. Пострадавшие были госпитализированы.

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Повреждения также получили частные дома в городе.

Напомним, ранее  землетрясение магнитудой около пяти баллов произошло в Польше, а еще одно – в Румынии.

Кроме того, недавно у Соломоновых островов в Тихом океане произошли два землетрясения. Магнитуда первого землетрясения составила 5,7 баллов, а второго – 5,9.

Кроме того, мы сообщали, что у побережья Чили произошло землетрясение магнитудой 6,8. Эпицентр стихии находился в 29 километрах к юго-западу от прибрежного города Кокимбо, население которого составляет более 148 тысяч человек. Кроме того, ранее мощное землетрясение магнитудой 7,2 произошло на востоке Перу, недалеко от границы с Бразилией. 

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Тег Азербайджан, землетрясение, разрушения, пострадавшие

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