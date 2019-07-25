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В Азербайджане самолет рухнул в Каспийское море

25 июля, 10:44

Для поиска и спасения пилота проводятся безотлагательные меры

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Лунный календарь на июнь. Фото: Pixabay

Накануне в 22:00 самолет МиГ-29 ВВС Азербайджана потерпел крушение во время учебных полетов, упав в Каспийское море. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны Азербайджана.

Во время ночных учебно-тренировочных полетов внезапно была потеряна связь с самолетом МиГ-29 ВВС Азербайджана, и он исчез с радаров.

По предварительной версии, в результате авиакатастрофы военный самолет упал в Каспийское море.

Для поиска и спасения пилота проводятся безотлагательные меры.

Созданная по поручению министра обороны комиссия расследует причины авиакатастрофы.

Напомним, в Ровенской области потерпел крушение вертолет армейской авиации Ми-8. Связь с вертолетом была потеряна 29 мая в 23:27 во время учебно-тренировочного полета. Как выяснилось, Ми-8 упал упал возле села Сестрятин в Радивиловском районе. 

Вертолет Ми-8 упал во время выполнения плановых учений "День – Ночь" вблизи села Сестрятин Радивиловского района Ровенской области. Вертолет упал в лесополосе примерно в трех километрах от упомянутого села.

После падения в Ровенской области военный вертолет Ми-8 загорелся.  В 1:02 30 мая подразделениями ГСЧС пожар ликвидировали. В результате аварии погибли четверо членов экипажа, передают в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям.

Президент Украины Владимир Зеленский поручил Главнокомандующему ВСУ генералу Хомчаку взять расследование обстоятельств трагедии под личный контроль.  


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Тег Азербайджан, самолет, учения, авиакатастрофа, каспийское море

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