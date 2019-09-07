В Азербайджане столкнулись автобус и грузовик: один погибший, 15 раненых

Состояние одного из пострадавших медики оценивают как критическое

/ Фото: Полтавщина

На западе Азербайджана произошло жуткое ДТП – столкнулись пассажирский автобус и грузовик. В аварии один человек погиб, пятнадцать – пострадали, сообщили в Минздраве республики.

Столкновение произошло на территории Шамкирского района. Как рассказали в ведомстве, раненых госпитализировали в местную районную больницу.

"В настоящее время в медицинском учреждении остаются 6 человек. Состояние одного из них критическое", – говорится в сообщении.

Кроме того, известно, что автобус следовал по маршруту Стамбул — Баку. На данный момент причины аварии выясняются.

Напомним, не так давно в Азербайджане произошло жуткое ДТП с участием двух пассажирских автобусов и легковушки. В результате аварии пострадали по меньшей мере 19 человек.

Кроме того, ранее в городе Агра в индийском штате Уттар-Прадеш на скоростном шоссе автобус упал в канал. Жертвами ДТП стали 29 людей, еще 17 пассажиров получили травмы.

Также мы сообщали, что в марте этого года в Польше украинский автобус, следовавший из Киева в Свиноуйсьце, попал в ДТП у населенного пункта Тур в Лодинском воеводстве. В результате аварии погиб водитель автобуса, еще два человека попали в больницу.

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