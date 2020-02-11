В Багдаде многие дети впервые увидели снег (видео)

В столице Ирака Багдаде снег не шел уже на протяжении десяти лет

В столице Ирака Багдаде выпал снег. Жители города вспоминают, что последний раз снег шел десять лет назад.

Многие дети увидели это явление природы впервые. В городе спешили поиграть в зимние забавы – сгребали снег с крыш автомобилей и наскоро лепили снежки.

Снег в Багдаде держался недолго: уже через несколько часов нежно белое одеяло превратилось в лужу.

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Непогода продолжает бушевать, в частности, в Закарпатье. Кроме сильного снега, в регионе выпал и град.По информации ГСЧС в Закарпатской области, в течение 11 февраля преимущественно в центральных и восточных районах Закарпатья ожидаются грозы, местами шквалистое усиление ветра до 15-20 м/с.

Кроме того, "Сегодня" публиковали фото и видео последствий непогоды в Днепре. На дорогах застряли машины, были повалены деревья, без света в регионе остались около 20 населенных пунктов.

Также мы писали о том, что в Крыму выпало 30 см снега, а шторм заливал прибрежную дорогу.

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