В Багдаде снова обстреляли посольство США: часть ракет успели перехватить

В последнее время "зеленая зона" часто подвергается обстрелам

В столице Ирака Багдаде неизвестные снова устроили ракетный обстрел посольства США в "зеленой зоне". Об этом пишет Al Arabiya.

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Инцидент произошел 5 июля. По информации СМИ, часть ракет была перехвачена зенитными ракетными комплексами Patriot, однако несколько снарядов все же упали в районе "зеленой зоны".

Пока информации о разрушениях нет.

"Зеленая зона" — хорошо укрепленный район в центре Багдада, где расположены госучреждения и посольства иностранных государств. В последнее время эта территория неоднократно подвергалась обстрелам.

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Так, 26 января по ней было выпущено пять ракет — три из них упали непосредственно на территории посольства США. Одна из них попала в здание столовой, где в тот момент шел ужин .

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Еще один пуск был осуществлен 19 мая — выпущенные две ракеты не достигли цели и упали в окрестностях зоны. Одна из них попала в крышу здания. К счастью, жертв и пострадавших не было.

Также "Сегодня" рассказывали об еще одной атаке на американское посольство:

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