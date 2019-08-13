В Багдаде взорвался склад с оружием

Фото: REUTERS/Alaa Al-Marjani

По меньшей мере один человек погиб и 29 получили ранения в результате взрыва, прогремевшего в понедельник в южном пригороде Багдада. Об этом сообщил телеканал "Скай ньюс — Арабия".

Ранее телеканал "Ас-Сумария" со ссылкой на Министерство здравоохранения Ирака передал информацию о 13 пострадавших.

Мощный взрыв стал результатом утилизации старых боеприпасов, которая проводилась на территории военной базы шиитского народного ополчения ("Аль-Хашд аш-Шааби"), находящейся в районе Эд-Дора. Несколько снарядов упало на юге столицы.

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Сразу после взрыва посольство США, расположенное в особо охраняемой "зеленой зоне" в центре Багдада, включило сирены предупреждения об опасности ввиду того, что близ него разорвалось несколько боеприпасов.

Напомним, что в марте Госдепартамент США подтвердил решение вновь вывести Ирак из-под санкций, ограничивающих покупку энергоносителей у Ирана.

Мы также писали, что в конце прошлого года американский президент Дональд Трамп без предупреждения прилетел в эту ближневосточную страну.

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