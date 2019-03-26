В Баку горит торговый центр: к тушению привлечены четыре вертолета, видео
Огонь перекинулся на территорию близлежащего рынка и на другие торговые объекты
Торговый центр "Диглас" загорелся во вторник в Баку. Как сообщает портал haqqin.az, к тушению пожара привлечены четыре вертолета авиационного подразделения МЧС Азербайджана, спасатели перекрыли все дороги к зданию.
По данным портала, на место происшествия прибыл министр по чрезвычайным ситуациям Кямаледдин Гейдаров.
Возгорание в ТЦ произошло утром в Низаминском районе Баку. На место прибыли шесть бригад скорой помощи, сотрудники ТЦ эвакуированы. Пожар распространился на все четыре этажа торгового центра.
Отмечается, что в ТЦ работало около 500 магазинов. Сумма общего ущерба может достичь 30 миллионов манатов (17,6 млн долларов США).
По информации портала Report, огонь перекинулся на территорию близлежащего рынка и на другие торговые объекты. Сообщается о нескольких пострадавших от угарного газа, которые были доставлены в больницу.
Ранее сообщалось, что один человек погиб при пожаре в ТРЦ для детей "Персей" в Москве. Очаг возгорания находился в машинном отделении грузового лифта, – скорее всего там могло произойти короткое замыкание.
В общей сложности при пожаре в столичном ТЦ "Персей" пострадали 10 человек, среди них пятеро пожарных.
Напомним, страшный пожар в торговом центре в Кемерово произошел 25 марта. В здании не работали аварийные выходы и система оповещения. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе поджог и неисправность электропроводки. По делу арестованы восемь человек. В пожаре погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок.
Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram
Вы сейчас просматриваете новость " В Баку горит торговый центр: к тушению привлечены четыре вертолета, видео". Другие Другие страны смотрите в блоке "Последние новости"
Источник:
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В многоэтажке Кривого Рога вспыхнул пожар: пострадал человек
Мужчину доставили в больницу с алкогольным опьянением и отравлением угарным газом
В Ровно автоугонщик влетел на скорости в забор: машина сгорела
Машину угнали из станции техоблслуживания