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В Баку горит торговый центр: к тушению привлечены четыре вертолета, видео

Сегодня, 09:45

Огонь перекинулся на территорию близлежащего рынка и на другие торговые объекты

Фото: 24.kz
Фото: 24.kz.
В Баку горит торговый центр: к тушению привлечены четыре вертолета, видео //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/9d8/32f/5c99d832f22c5.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/9d8/32f/5c99d832f22c5.jpg Другие страны Огонь перекинулся на территорию близлежащего рынка и на другие торговые объекты

Торговый центр "Диглас" загорелся во вторник в Баку. Как сообщает портал haqqin.az, к тушению пожара привлечены четыре вертолета авиационного подразделения МЧС Азербайджана, спасатели перекрыли все дороги к зданию.

По данным портала, на место происшествия прибыл министр по чрезвычайным ситуациям Кямаледдин Гейдаров.

Возгорание в ТЦ произошло утром в Низаминском районе Баку. На место прибыли шесть бригад скорой помощи, сотрудники ТЦ эвакуированы. Пожар распространился на все четыре этажа торгового центра.

Отмечается, что в ТЦ работало около 500 магазинов. Сумма общего ущерба может достичь 30 миллионов манатов (17,6 млн долларов США).

По информации портала Report, огонь перекинулся на территорию близлежащего рынка и на другие торговые объекты. Сообщается о нескольких пострадавших от угарного газа, которые были доставлены в больницу.

Ранее сообщалось, что один человек погиб при пожаре в ТРЦ для детей "Персей" в Москве. Очаг возгорания находился в машинном отделении грузового лифта, – скорее всего там могло произойти короткое замыкание.

В общей сложности при пожаре в столичном ТЦ "Персей" пострадали 10 человек, среди них пятеро пожарных.

Напомним, страшный пожар в торговом центре в Кемерово произошел 25 марта. В здании не работали аварийные выходы и система оповещения. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе поджог и неисправность электропроводки. По делу арестованы восемь человек. В пожаре погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок.

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Тег Азербайджан, пожар, Баку

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Источник:

ТАСС

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