В Бангкоке прогремел теракт в день крупного саммита: есть пострадавшие

В Таиланде, где ранее в этом году в результате взрыва бомбы пострадали шесть человек, случилась новая серия взрывов, в результате которых пострадали не менее четырех человек.
Инцидент произошел 2 июля столице страны, Бангкоке, где в это время проходит 52-ой ежегодный форум по безопасности глав МИД стран Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН).
Как сообщили в полиции Таиланда, из семи обнаруженных бомб три взорвались в правительственном квартале, две другие – в центральном районе Чонг Нонси, одного дало осечку и еще одно удалось обезвредить до взрыва.
Отмечается, что все взрывные устройства были снабжены таймерами.
По данным телеканала, среди пострадавших – трое дворников и охранник.
Премьер-министр Таиланда Прают Чан-Оча уже распорядился провести расследование случившегося и усилить меры безопасности.
Напомним, несколько месяцев назад в таиландском порту Лаем Чабанг произошел взрыв на грузовом судне. В результате возникшего пожара пострадали по меньшей мере 130 человек.
Кроме того, ранее мы "Сегодня" также писал о терактах на Шри-Ланке – в результате серии взрывов, прогремевших в многолюдных местах на католическую Пасху погиб 321 человек и еще более 520 были ранены. Жертвами стали и 35 иностранцев, в том числе граждане Великобритании, США, Китая и Германии.
Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram
Подписывайтесь на нашу рассылкуОк