Пять бомб сработали в правительственном квартале и центральном районе столицы Таиланда

В Бангкоке прогремел теракт в день крупного саммита: есть пострадавшие https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D1%82%D0%B0%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%20%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%20%D0%B2%D0%B7%D1%80%D1%8B%D0%B2 https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D1%82%D0%B0%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%20%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%20%D0%B2%D0%B7%D1%80%D1%8B%D0%B2 2019-08-02T11:46:52+03:00 Другие страны Пять бомб сработали в правительственном квартале и центральном районе столицы Таиланда

В Таиланде, где ранее в этом году в результате взрыва бомбы пострадали шесть человек, случилась новая серия взрывов, в результате которых пострадали не менее четырех человек.

Инцидент произошел 2 июля столице страны, Бангкоке, где в это время проходит 52-ой ежегодный форум по безопасности глав МИД стран Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН).

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Как сообщили в полиции Таиланда, из семи обнаруженных бомб три взорвались в правительственном квартале, две другие – в центральном районе Чонг Нонси, одного дало осечку и еще одно удалось обезвредить до взрыва.

Отмечается, что все взрывные устройства были снабжены таймерами.

По данным телеканала, среди пострадавших – трое дворников и охранник.

Премьер-министр Таиланда Прают Чан-Оча уже распорядился провести расследование случившегося и усилить меры безопасности.

Напомним, несколько месяцев назад в таиландском порту Лаем Чабанг произошел взрыв на грузовом судне. В результате возникшего пожара пострадали по меньшей мере 130 человек.

Кроме того, ранее мы "Сегодня" также писал о терактах на Шри-Ланке – в результате серии взрывов, прогремевших в многолюдных местах на католическую Пасху погиб 321 человек и еще более 520 были ранены. Жертвами стали и 35 иностранцев, в том числе граждане Великобритании, США, Китая и Германии.

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