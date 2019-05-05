В Бангкоке проходит второй день коронации короля Таиланда Рамы Х: фото

Чтобы попасть на шествие, люди занимали места еще за несколько дней

Фото: AFP



































Королевская пешая процессия по случаю коронации короля Таиланда Маха Вачиралонгкорна (Рамы Х) проходит в историческом центре Бангкока.

Второй из трех дней коронации начался в тронном зале Амариндра Виничхая в Большом королевском дворце. Ему вручили монограмму и наделили королевским титулом Рамы Х. Кроме того, состоялось присвоение титулов и рангов членам королевской семьи. Уже началась пешая процессия: в это время Его Величество приветствует собравшихся и совершает несколько остановок у храмов, чтобы отдать дань уважения ликам Будды и останкам кремированных королей и королев.

Тысячи людей в желтых рубашках расположились на пути семикилометровой королевской процессии, чтобы увидеть нового короля и отдать ему дань уважения. Несмотря на 40-градусную жару, некоторые люди занимали места за несколько дней до начала шествия. По оценкам полиции, за два дня пешие процессии посетят порядка 200 тыс. человек.

"В этом году очень жарко, за сегодняшний день лишь к нам на медицинский пост попало порядка 20 человек, которые перегрелись на солнце", — сказал ведомству один из врачей.

"Большинство людей, оказавшихся у нас, из провинции. Они не подготовились к такой погоде должным образом", — отметил специалист, добавив, что в эти дни на территории исторической части Бангкока открыты порядка 40 медицинских пунктов.

Десятки дорог возле Большого королевского дворца перекрыты. В связи с сильной жарой власти планируют обеспечить как минимум 150 тыс. зрителей головными уборами, которые выдают после прохождения пунктов проверки безопасности. Работает бесплатная полевая кухня, людям раздают питьевую воду.

Рама X взошел на престол 1 декабря 2016 года — на 50-й день после смерти своего отца Пумипона Адульядета (Рамы IX), правившего королевством на протяжении 70 лет. Церемония коронация продлится до 6 мая.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " В Бангкоке проходит второй день коронации короля Таиланда Рамы Х: фото". Другие Другие страны смотрите в блоке "Последние новости"