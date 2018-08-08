В Бангладеш разогнали студенческий протест слезоточивым газом

Сегодня, 18:12

Молодежь вышла на улицы после ДТП, в котором погибло двое подростков


Студенческий протест – палками и слезоточивым газом полиция разогнала в Бангладеш. Пострадало 100 человек.

Молодежь вышла на улицы после ДТП, в котором погибло двое подростков. Их на перекрестке сбил автобус. Студенты требуют, чтобы водительские права не выдавали за взятки. А общественный транспорт был в надлежащем состоянии. Полиция вмешалась, когда протестующие фактически парализовали дорожное движение – стали проверять документы у водителей и осматривать их машины.

Ранее 4 августа, в столице Бангладеш Дакке произошло нападение на автомобиль, в котором ехала посол США в Бангладеш Марша Берникат. В посольстве рассказали, что автомобиль "был атакован группой вооруженных мужчин, часть которых была на мотоциклах". По данным ведомства, Берникат, ее водитель и сотрудники службы безопасности в результате инцидента не пострадали, "но два автомобиля службы безопасности получили некоторые повреждения".

Также в Бангладеш дикие слоны атаковали лагерь беженцев мусульман-рохинджа, в результате чего погибли четыре человека. Животные напали на лагерь ночью, когда все спали, и растоптали несколько палаток.
Бангладеш, студенты, протест, слезоточивый газ
Источник:

"Сегодня"

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