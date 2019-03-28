В Бангладеш рейсовый автобус попал в ДТП: погибли восемь человек
Еще 20 человек в результате аварии пострадали
На юго-востоке Бангладеш произошло лобовое столкновение рейсового автобуса и микроавтобуса. В ДТП погибли не менее восьми человек погибли, еще 20 – пострадали. Об этом сообщают местные СМИ.
Жуткая авария произошла в области Читтагонг. Все погибшие были пассажирами микроавтобуса. Пострадавших госпитализировали в ближайшие больницы.
"Восемь человек скончались на месте аварии. Мы опасаемся, что число жертв ДТП может продолжить расти", — заявил представитель местной полиции Хоссейн Аламгир.
Как рассказали в полиции, водитель рейсового автобуса скрылся с места ДТП. Его объявили в розыск.
Кроме того, в Гватемале грузовой автомобиль врезался в толпу людей. В ДТП погибли по меньшей мере 30 человек. Инцидент произошел в муниципалитете Науала департамента Солола. Кроме того, в результате ДТП пострадали четыре человека.
Также мы писали о том, что в индийском штате Чхаттисгарх столкнулись внедорожник с грузовиком, в результате чего погибли десять человек. Столкновение произошло на трассе, которая соединяет города Раджанандгаон и Дург в центральной части Индии.
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