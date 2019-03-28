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В Бангладеш рейсовый автобус попал в ДТП: погибли восемь человек

Сегодня, 09:07

Еще 20 человек в результате аварии пострадали

Фото из открытых источников
Фото из открытых источников.
В Бангладеш рейсовый автобус попал в ДТП: погибли восемь человек //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/bfa/3d1/5c5bfa3d1b32b.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/bfa/3d1/5c5bfa3d1b32b.jpg Другие страны Еще 20 человек в результате аварии пострадали

На юго-востоке Бангладеш произошло лобовое столкновение рейсового автобуса и микроавтобуса. В ДТП погибли не менее восьми человек погибли, еще 20 – пострадали. Об этом сообщают местные СМИ.

Жуткая авария произошла в области Читтагонг. Все погибшие были пассажирами микроавтобуса. Пострадавших госпитализировали в ближайшие больницы.

"Восемь человек скончались на месте аварии. Мы опасаемся, что число жертв ДТП может продолжить расти", — заявил представитель местной полиции Хоссейн Аламгир.

Как рассказали в полиции, водитель рейсового автобуса скрылся с места ДТП. Его объявили в розыск.

Кроме того, в Гватемале грузовой автомобиль врезался в толпу людей. В ДТП погибли по меньшей мере 30 человек. Инцидент произошел в муниципалитете Науала департамента Солола. Кроме того, в результате ДТП пострадали четыре человека.

Также мы писали о том, что в индийском штате Чхаттисгарх столкнулись внедорожник с грузовиком, в результате чего погибли десять человек. Столкновение произошло на трассе, которая соединяет города Раджанандгаон и Дург в центральной части Индии.

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Тег автобус, ДТП, Бангладеш, погибшие, столкновение, пострадавшие, микроавтобус

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Источник:

ТАСС

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