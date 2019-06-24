В Бангладеш вагон с людьми упал с моста: есть погибшие, много раненых

В полиции готовы к тому, что количество жертв может увеличиться

Фото: Asmit Aovi.

Не менее пяти человек стали жертвами железнодорожной аварии в Бангладеше, где ранее задержали шестерых украинских граждан по подозрению в мошенничестве с банковскими картами.

Инцидент случился в районе города Маувилбазар в ночь на 24 июня, когда один из поездов состава компании Upaban Express рухнув в канаву с моста. В результате ЧП с рельсов сошли еще несколько вагонов .











В рамках спасательной операции были задействованы пожарные расчеты и местные жители, а в полиции допускают, что количество жертв может увеличиться.

В результате случившегося железнодорожное сообщение между Силхетом, из которого ехал поезд, и другими районами временно приостановили.

Полиция выясняет обстоятельства случившегося.

Напомним, что на юго-востоке Бангладеш произошло лобовое столкновение рейсового автобуса с микроавтобусом. В ДТП погибли не менее восьми человек погибли, еще 20 – пострадали.

Мы также писали о другом ДТП в Бангладеш, в ходе которого междугородний пассажирский автобус съехал в кювет – в результате аварии погибли 8 человек, еще 26 получили травмы и ранения.

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