В Бангладеш захватили Boeing со 140 пассажирами на борту 2019-02-24T17:00:00+02:00 Другие страны Преступник попытался взять на себя управление самолетом

Неизвестный захватил пассажирский Boeing 737 бангладешской авиакомпании Biman Bangladesh Airlines. Об этом сообщила в воскресенье, 24 февраля, газета Gulf Busines.

По ее данным, захваченное воздушное судно выполняет рейсы из Дакки в Дубай (ОАЭ) с промежуточной посадкой в Читтагонге (Бангладеш). Как отмечает издание, преступник попытался взять на себя управление самолетом. Около 17:40 по местному времени (13:40 по Киеву) пилот совершил экстренную посадку в аэропорту Читтагонга.

По информации агентства Reuters, всех 142 пассажиров вывели из самолета. Как указывает Gulf Busines, на борту вместе с преступником могут находиться два члена экипажа и правоохранители.

Bangladesh: Tense situation as police surround a plane at Chattogram airport after it was reported to be hijacked. The Dubai bound Biman plane is identified as flight BG147. pic.twitter.com/BtessHtKyZ