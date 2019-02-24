В Бангладеш захватили Boeing со 140 пассажирами на борту
Преступник попытался взять на себя управление самолетом
Неизвестный захватил пассажирский Boeing 737 бангладешской авиакомпании Biman Bangladesh Airlines. Об этом сообщила в воскресенье, 24 февраля, газета Gulf Busines.
По ее данным, захваченное воздушное судно выполняет рейсы из Дакки в Дубай (ОАЭ) с промежуточной посадкой в Читтагонге (Бангладеш). Как отмечает издание, преступник попытался взять на себя управление самолетом. Около 17:40 по местному времени (13:40 по Киеву) пилот совершил экстренную посадку в аэропорту Читтагонга.
По информации агентства Reuters, всех 142 пассажиров вывели из самолета. Как указывает Gulf Busines, на борту вместе с преступником могут находиться два члена экипажа и правоохранители.
Bangladesh: Tense situation as police surround a plane at Chattogram airport after it was reported to be hijacked. The Dubai bound Biman plane is identified as flight BG147. pic.twitter.com/BtessHtKyZ— Sidhant Sibal (@sidhant) 24 лютого 2019 р.
Силы безопасности оцепили аэропорт.
Ранее сайт "Сегодня" сообщал, что в ноябре 2018 в США два подростка угнали самолет . Угонщики успешно приземлились в аэропорту Вернал Риджина.
Также сообщалось, что в Тюменской области РФ с аэродрома авиаклуба ДОСААФ города Ишим неизвестные преступники угнали два спортивных самолета.
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