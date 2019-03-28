В Бангладеше горит небоскреб: люди прыгают из окон и ждут помощи на крыше
Воспламенение началось в 19-этажном здании в престижном торговом районе Банани
Не менее семи человек стали жертвами и не менее пяти десятков были госпитализированы в результате крупного пожара, который произошел 28 марта в многоэтажном офисном здании в столице Бангладеш, сообщает BBC.
19-этажный небоскреб в Дакке, в котором произошло возгорание, находится в престижном торговом районе Банани. Многие жертвы погибли, когда, спасаясь от огня, выпрыгивали из окон, либо пытаясь вылезти из загоревшихся помещений по веревкам.
Количество потерпевших может возрасти, поскольку очевидцы утверждают о том, как другие люди просили о помощи из окон.
На месте работают около двадцати пожарных расчетов, а также подразделения военно-морских и военно-воздушных сил. В частности, военные вертолеты помогают снимать людей с крыши, а также сбрасывают воду на горящее здание.
Причины и прочие обстоятельства пожара неизвестны, кроме того, что огонь очень быстро распространился по зданию, из-за чего люди не успели покинуть помещения.
Напомним, в прошлом году в Баку также горел небоскреб - пожар в одном из самых высоких зданий города, известном как Trump Tower.
Мы также писали об обрушении 26-этажного дома в бразильском Сан-Паулу, которому предшествовал мощный пожар.
Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram
Вы сейчас просматриваете новость " В Бангладеше горит небоскреб: люди прыгают из окон и ждут помощи на крыше". Другие Другие страны смотрите в блоке "Последние новости"
Источник:
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Днепропетровской области вспыхнул жилой дом: погиб мужчина
Пострадавший скончался в карете "скорой"
В Харьковской области в многоэтажке вспыхнул пожар: из огня спасли троих пенсионерок
Пламя охватило 30 квадратных метров площади
В Днепропетровской области произошел пожар в многоэтажке: спасатели вытащили из огня пожилого мужчину
Пострадавшего госпитализировали в реанимационное отделение больницы