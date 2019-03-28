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В Бангладеше горит небоскреб: люди прыгают из окон и ждут помощи на крыше

Сегодня, 15:59

Воспламенение началось в 19-этажном здании в престижном торговом районе Банани

Фото: AFP
В Бангладеше горит небоскреб: люди прыгают из окон и ждут помощи на крыше //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/cd0/9e5/5c9cd09e5baed.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/cd0/9e5/5c9cd09e5baed.jpg Другие страны Воспламенение началось в 19-этажном здании в престижном торговом районе Банани

Не менее семи человек стали жертвами и не менее пяти десятков были госпитализированы в результате крупного пожара, который произошел 28 марта в многоэтажном офисном здании в столице Бангладеш, сообщает BBC.

19-этажный небоскреб в Дакке, в котором произошло возгорание, находится в престижном торговом районе Банани. Многие жертвы погибли, когда, спасаясь от огня, выпрыгивали из окон, либо пытаясь вылезти из загоревшихся помещений по веревкам.


Количество потерпевших может возрасти, поскольку очевидцы утверждают о том, как другие люди просили о помощи из окон.

На месте работают около двадцати пожарных расчетов, а также подразделения военно-морских и военно-воздушных сил. В частности, военные вертолеты помогают снимать людей с крыши, а также сбрасывают воду на горящее здание.

Причины и прочие обстоятельства пожара неизвестны, кроме того, что огонь очень быстро распространился по зданию, из-за чего люди не успели покинуть помещения.

Напомним, в прошлом году в Баку также горел небоскреб - пожар в одном из самых высоких зданий города, известном как Trump Tower.

Мы также писали об обрушении 26-этажного дома в бразильском Сан-Паулу, которому предшествовал мощный пожар.

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Тег Бангладеш, пожар, возгорание, огонь, многоэтажка, небоскреб

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Источник:

ТАСС

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