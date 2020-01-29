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В Беларуси арестовали директоров всех сахзаводов: что известно о "сахарном деле"

29 января, 21:19

По «сахарному делу» белорусский КГБ задержал уже 11 человек

Директоров всех сахарных заводов арестовали в Беларуси. Прямо в воздухе в эти выходные развернули самолет местной авиакомпании. С рейса сняли двоих пассажиров, а в салоне устроили обыск. Позже выяснилось, что на борту были двое директоров сахарных заводов с семьями. А вчера на работу не вышли еще двое руководителей предприятий.

Всего по так называемому "сахарному делу" КГБ задержал 11 человек, утверждают белорусские СМИ.

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Официального комментария от властей пока не было, впрочем, местные политологи предполагают, что так Александр Лукашенко показательно борется с мошенниками. Завоевывая доверие электората перед выборами, которые состоятся в Беларуси летом. Если снова победит – пойдет на свой шестой президентский срок.

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Фото: REUTERS/Athit Perawongmetha

Напомним, ранее новости "Сегодня" писали о том, что Лукашенко неожиданно сменил военное руководство Беларуси. В частности, госсекретаря совета безопасности, министра обороны и главу Генштаба Вооруженных сил. Это произошло вслед за принятием новой военной доктрины.

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Источник: Сегодня

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