В Беларуси боевика "ЛНР" приговорили к двум годам колонии

Сегодня, 03:12

В Беларуси осудили боевика "ЛНР"

Фото: sud.ua
Фото: sud.ua

В Беларуси суд приговорил боевика, который воевал за террористов "ЛНР", к двум годам лишения свободы в колонии общего режима, сообщается на сайте Могилевского областного суда.

Сообщается, что житель белорусского города Круглое "с 14.04.2016 года по 18.12.2017 года неоднократно въезжал на оккупированную территорию Украины через Россию". Согласно обвинению, он поступил на военную службу в вооруженное формирование, был зачислен в качестве военного, обеспечен формой, огнестрельным оружием и боеприпасами.

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Суд счел доказанным, что житель Круглого "оборудовал боевые позиции, проводил обстрелы позиций Вооруженных Сил Украины с использованием закрепленного за ним боевого огнестрельного оружия, выбывал в составе расчета на линию разграничения противоборствующих сторон для корректировки и ведения огня по позициям противника, вел огонь по указанным позициям".

"За участие в вооруженном формировании и участие в вооруженном конфликте без уполномочия Беларуси он приговорен к 2 годам колонии общего режима", – говорится в сообщении.

Напомним, в понедельник, 7 мая, Павлоградский горрайонный суд Днепропетровской области арестовал боевика "Л/ДНР", гражданина Бразилии Рафаэля Маркуса Лусварги. Как сообщили в прокуратуре Киева, иностранца взяли под стражу на 60 суток без права на залог. Бразильца Рафаэля Лусварги подозревают в создании террористической группы и не предусмотренных законом военизированных формирований.

Посольство Бразилии отказалось помогать Рафаэлю Лусварги, который воевал на стороне боевиков Л/ДНР. Дипломаты также отказались помогать Лусварги в возвращении домой и выдавать ему необходимые документы.
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Источник:

"Сегодня"

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