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В Беларуси больше 900 человек заразились коронавирусом за сутки

28 апреля, 14:06

Станислав Кожемякин

Количество жертв эпидемии в стране стремится к 80

В то время, пока власти Беларуси продолжают отказываться от введения карантина из-за коронавируса, в стране нарастают темпы распространения эпидемии.

Как сообщили в пресс-службе местного Министерства здравоохранения, за минувшие сутки, 27 апреля, инфекцию обнаружили еще у 919 человек.

Теперь количество заразившихся достигло отметки в 12 208 человек, притом что было проведено больше 161 тысяч тысяч.

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Кроме того, совокупное количество жертв эпидемии составляет 79, из них четверо скончались за прошедший день.

А вот 1993 пациента, у которых диагностировали COVID-19, выздоровели и покинули медицинские учреждения.

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Напомним, что Всемирная организация здравоохранения рекомендовала Беларуси отложить все массовые мероприятия — и спортивные, и религиозные, и культурные, а также перевести школы и университеты на дистанционное обучение.

Несмотря на это, Минск продолжает подготовку к параду на День победы 9 мая, а в школах продолжается учебный процесс.

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Президент Александр Лукашенко объяснил свое нежелание вводить карантин разгаром посевной. Более того, он назвал всемирную пандемию, жертвами которой стали сотни тысяч человек, не поводом даже для переноса субботников.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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эпидемия Беларусь Минск коронавирус COVID-19

Источник: Сегодня

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