В Беларуси диджеи попали за решетку из-за песни Цоя: видео

Двое белорусов включили песню "Перемен" во время городского мероприятия

В Беларуси двое мужчин получили по 10 суток ареста за песню Виктора Цоя, которую они включили на концерте, организованном властями незадолго до президентских выборов, которые пройдут 9 августа.

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Как сообщает Tut.by, инцидент произошел накануне во время районного праздника в Минске.

Диджеи городского Дворца детей и молодежи Кирилл Галанов и Владислав Соколовский, которые находились за пультом звукооператора, во время выступления одного из артистов включили песню "Перемен" Виктора Цоя.

Сами они при этом подняли руки с белыми браслетами – символом главной соперницы президента Александра Лукашенко на нынешних выборах, Светланы Тихановской.

Зрители восприняли это с восторгом – стали аплодировать и скандировать "Жыве Беларусь!", "Перемен!", "Света!", "Выпускай!", "Уходи!".

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В тот же день они были задержаны по обвинению в мелком хулиганстве за срыв концерта и оказании сопротивления при задержании. На суде 7 августа Галанов и Соколовский признались, что сделали это сознательно – хотели проявить солидарность с Тихановской, но срывать концерт не хотели.

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Судья Центрального района Минска огласил их приговор – 10 суток ареста. При этом, как утверждают журналисты, передачу, которую подготовили их родственники, в центре изоляции правонарушителей не приняли.

В связи с этим в Telegram-сообществе "Беларусь головного мозга" уже призвали граждан страны поддержать задержанных флешмобом – в 19.00 7 августа выехать в центр Минска на автомобиле включить песню "Перемен" и поднять руку с белым браслетом.

Напомним, ранее многие артисты, включая украинскую певицу Тину Кароль, отказались выступать на бесплатных концертах, которые власти организовали накануне президентских выборов в Беларуси.

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Также сообщалось о задержании главы штаба и доверенного лица кандидата в президенты Светланы Тихановской.

Что происходит в Беларуси накануне президентских выборов, вы можете узнать в видеосюжете:

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