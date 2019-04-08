В Беларуси лыжники очень необычно закрыли сезон
Любители горнолыжного спорта на год попрощались с лыжами, нарядившись в костюмы и нырнув в бассейн с горы
Костюмированные спуски с горы – так провели зиму и встретили весну на горнолыжном комплексе в Беларуси.
Проводы устроили в 40 километрах от Минска. На склоне снега оставалось уже мало, поэтому его сгребли в узкую полосу, чтобы участники съехали на лыжах и нырнули с разгона в бассейн.
После прыжка в воду спортсмены могли переодеться и отогреться в специальном помещении.
Напомним, ранее в Румынии провели необычные спортивные соревнования "Мисс бикини", где полтора десятка девушек в купальниках проехались по лыжной трассе. По словам девушек, они не замерзли, поскольку их грели адреналин и физические упражнения. Победительница соревнований получила недельную путевку на отдых на французском горнолыжном курорте.
Мы также писали, что о удивительном спасении лыжника Алексиса Раму от лавины на курорте Кран-Монтана в швейцарских Альпах. Мужчина как раз спускался по склону, когда, оглянувшись, заметил прямо за собой снежный обвал. Набрав скорость, он смог его обогнать.
Кроме того, сообщалось о поляке Анджее Баргеле, который покорил вторую вершину мира – гору Чогори. Сперва он поднялся на нее с напарником, а потом спустился на лыжах к ее подножию.
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