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В Беларуси лыжники очень необычно закрыли сезон

Сегодня, 20:01

Любители горнолыжного спорта на год попрощались с лыжами, нарядившись в костюмы и нырнув в бассейн с горы

В Беларуси лыжники очень необычно закрыли сезон Другие страны Любители горнолыжного спорта на год попрощались с лыжами, нарядившись в костюмы и нырнув в бассейн с горы

Костюмированные спуски с горы – так провели зиму и встретили весну на горнолыжном комплексе в Беларуси.

Проводы устроили в 40 километрах от Минска. На склоне снега оставалось уже мало, поэтому его сгребли в узкую полосу, чтобы участники съехали на лыжах и нырнули с разгона в бассейн.

После прыжка в воду спортсмены могли переодеться и отогреться в специальном помещении.

Напомним, ранее в Румынии провели необычные спортивные соревнования "Мисс бикини", где полтора десятка девушек в купальниках проехались по лыжной трассе. По словам девушек, они не замерзли, поскольку их грели адреналин и физические упражнения. Победительница соревнований получила недельную путевку на отдых на французском горнолыжном курорте.

Мы также писали, что о удивительном спасении лыжника Алексиса Раму от лавины на курорте Кран-Монтана в швейцарских Альпах. Мужчина как раз спускался по склону, когда, оглянувшись, заметил прямо за собой снежный обвал. Набрав скорость, он смог его обогнать.

Кроме того, сообщалось о поляке Анджее Баргеле, который покорил вторую вершину мира – гору Чогори. Сперва он поднялся на нее с напарником, а потом спустился на лыжах к ее подножию.

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Тег Беларусь, лыжи, лыжник, лыжница, лыжники

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