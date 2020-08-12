В Беларуси милиция применила огнестрельное оружие против протестующих: фото

В МВД утверждают, что правоохранители расстреляли "группу агрессивно настроенных граждан с арматурой"

На фоне продолжающихся третий день беспорядков в Беларуси сотрудники правопорядка применили против демонстрантов огнестрельное оружие.

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Об этом сообщили 12 августа в Telegram-канале пресс-секретаря белорусского Министерства внутренних дел Ольги Чемодановой.

"В Бресте на сотрудников милиции напала группа агрессивно настроенных граждан с арматурой в руках. Предупредительные выстрелы вверх их не остановили. Для защиты жизни и здоровья сотрудников огнестрельное оружие было применено на поражение. Один из нападавших ранен", – пишет спикер МВД.

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Как сообщает TUT.by, 12 августа на место предполагаемого расстрела протестующих начали сносить цветы.

Фото: virtualbrest.by

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По словам Чемодановой, в третью ночь антиправительственных протестов акции проходили в 25 населенных пунктах страны. Чемоданова утверждает, что в городе Жодино на сотрудника правопорядка совершили умышленный наезд, а в Жабинке под служебное авто бросили бутылку с зажигательной смесью.

Напомним, что антиправительственные акции в Беларуси начались после объявления результатов выборов, которые оппозиция отказалась признавать. Крупнейшие акции прошли в Минске, Бресте, Могилеве и Новополоцке. При этом полиция применяет против демонстрантов водометы, шумовые гранаты, слезоточивый газ и прочие спецсредства. Официально подтверждена гибель одного участника протестов.

Ранее жительница Минска рассказала новостям "Сегодня", какая атмосфера царит в белорусской столице в эти сложные для страны дни.

Все подробности в спецтеме Протесты в Беларуси

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